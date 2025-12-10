RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Lo delata!

Ex de Josimar reclama que no pasa le pensión de su hijo y lamenta que se falte a fechas importantes

Andrea García señaló que Josimar no está presente en eventos importantes de su segundo hijo y que no le ha pasado pensión en los últimos meses.

Madre del segundo hijo de Josimar lo acusa de no pasarle la pensión
Madre del segundo hijo de Josimar lo acusa de no pasarle la pensión (Composición La Kalle)
10/12/2025

El salsero Josimar casi siempre está en la farándula por sus polémicas relaciones amorosa y ampays. Ahora, el cantante fue señalado por la madre de su segundo hijo por no pasarle pensión y estar ausente en un importante evento, a pesar de encontrarse en Lima. 

Josimar ausente en evento de su hijo

A través de las redes sociales de Andrea García, expareja de Josimar y madre de su segundo hijo, publicó unas fotografías del evento de la primera comunión del pequeño de 10 años. Lo que llamó la atención es la ausencia del salsero que se encontraba en Lima y la joven, revela que sería algo habitual del cantante. 

"Si bien es cierto, él lo sabía, sabía que era esta fecha. A mí también me sorprendió (que faltara a la ceremonia), hablé con su mami, hablé con su mánager. (¿Después de eso no se comunicó contigo?) No, lamentablemente siempre ha sido así", expresó la joven al medio de 'Amor y Fuego'. 

¡Pensión atrasada!

En la entrevista, la joven señala que llegó a una conciliación con Josimar para que su hijo reciba una pensión de 3 mil soles, acuerdo que fue dado cuando el niño era muy pequeño, pero ahora que creció no se ha cambiado el monto y solo le alcanzaría para cubrir el colegio. 

Además, reveló que el actual pareja de María Fe Saldaña no ha estado depositando su pensión de manera puntual y siempre tiene que estar haciéndole recordar. Informando así que no le han depositado desde el mes de noviembre. 

Melissa Paredes envió carta notarial a Magaly Medina por supuesta denuncia contra el 'Gato' Cuba
Lee también

Melissa Paredes envió carta notarial a Magaly Medina por supuesta denuncia contra el 'Gato' Cuba

"Es un tema estarle cobrando, porque es así, o sea estarle recordando su obligación y estarle diciendo. El de noviembre y diciembre no me abona. Si fuera por él, mi hijo estaría sin comer dos meses", revela. 

"Si te digo las veces que ha compartido con él son bien contadas, el día del padre, mi hijo tiene los fines de semana el celular y tú vieras las veces que mi hijo le ha escrito, pero lo ha dejado en visto. Yo le digo: 'Oye, tu hijo te ha escrito' y me dice: 'Ah, disculpa, no lo vi'", cuenta Andrea. 

Darinka Ramírez lanzará un nuevo tema dedicada a su hija con Jefferson Farfán: "Compuesta desde el corazón"
Lee también

Darinka Ramírez lanzará un nuevo tema dedicada a su hija con Jefferson Farfán: "Compuesta desde el corazón"

De esta manera, la expareja de Josimar señala que el salsero ha sido un padre casi ausente en temas de relaciones y estar presente en fechas importantes. Además, reveló que no ha recibido pensión desde el mes de noviembre y siempre tiene que hacerle acordar que debe entregar para su pequeño. 

Temas relacionados Andrea Garcia hijo Josimar mal padre Pensión

Siga leyendo

Lo Más leído

Francisca Aronsson deja en shock a fans al aparecer 'embarazada' en redes: "Ha sido un verdadero reto"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Pamela López revela que se hizo examen de ETS por Christian Cueva: "El título de esposa me da vergüenza"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña