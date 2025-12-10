Ex de Josimar reclama que no pasa le pensión de su hijo y lamenta que se falte a fechas importantes

El salsero Josimar casi siempre está en la farándula por sus polémicas relaciones amorosa y ampays. Ahora, el cantante fue señalado por la madre de su segundo hijo por no pasarle pensión y estar ausente en un importante evento, a pesar de encontrarse en Lima.

Josimar ausente en evento de su hijo

A través de las redes sociales de Andrea García, expareja de Josimar y madre de su segundo hijo, publicó unas fotografías del evento de la primera comunión del pequeño de 10 años. Lo que llamó la atención es la ausencia del salsero que se encontraba en Lima y la joven, revela que sería algo habitual del cantante.

"Si bien es cierto, él lo sabía, sabía que era esta fecha. A mí también me sorprendió (que faltara a la ceremonia), hablé con su mami, hablé con su mánager. (¿Después de eso no se comunicó contigo?) No, lamentablemente siempre ha sido así", expresó la joven al medio de 'Amor y Fuego'.

¡Pensión atrasada!

En la entrevista, la joven señala que llegó a una conciliación con Josimar para que su hijo reciba una pensión de 3 mil soles, acuerdo que fue dado cuando el niño era muy pequeño, pero ahora que creció no se ha cambiado el monto y solo le alcanzaría para cubrir el colegio.

Además, reveló que el actual pareja de María Fe Saldaña no ha estado depositando su pensión de manera puntual y siempre tiene que estar haciéndole recordar. Informando así que no le han depositado desde el mes de noviembre.

"Es un tema estarle cobrando, porque es así, o sea estarle recordando su obligación y estarle diciendo. El de noviembre y diciembre no me abona. Si fuera por él, mi hijo estaría sin comer dos meses", revela.

"Si te digo las veces que ha compartido con él son bien contadas, el día del padre, mi hijo tiene los fines de semana el celular y tú vieras las veces que mi hijo le ha escrito, pero lo ha dejado en visto. Yo le digo: 'Oye, tu hijo te ha escrito' y me dice: 'Ah, disculpa, no lo vi'", cuenta Andrea.

De esta manera, la expareja de Josimar señala que el salsero ha sido un padre casi ausente en temas de relaciones y estar presente en fechas importantes. Además, reveló que no ha recibido pensión desde el mes de noviembre y siempre tiene que hacerle acordar que debe entregar para su pequeño.