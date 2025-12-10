Darinka Ramírez lanzará un nuevo tema dedicada a su hija con Jefferson Farfán: "Compuesta desde el corazón"

Hace unos meses, Darinka Ramírez ha decidido lanzarse como cantante en el género urbano y como modelo de videos musicales. Ahora, la artista anuncia el lanzamiento de su segundo sencillo inédito que será dedicado a su pequeña hija Luana.

¡Lanzará nuevo tema dedicada a su hija!

Darinka Ramírez es una joven asesora de ventas inmobiliaria que decidió lanzarse como influencer para tener más ingresos para su hija con Jefferson Farfán. Actualmente, continúa el proceso que tiene con el padre de su hija por la pensión de alimentos y presunta agresión verbal frente a la menor.

A pesar de aquellos procesos, la nueva artista ha incursionado en el mundo de la música. Primero como modelo del videoclips, pero decidió lanzarse como cantante y poco a poco ha estado preparándose. Ahora, Darinka anuncia el próximo estreno de su segundo tema inédito que va dedicado a su pequeña Luana.

"Una canción profundamente especial y llena de sentimiento. Compuesta desde el corazón y dedicada a mi hija, esta persona tan única y maravillosa que ilumina mi vida, "Luana" nace como un homenaje a su esencia, su sonrisa y todo lo que inspira. Acompáñame en este estreno y comparte conmigo la emoción de celebrar este vínculo tan especial. ¡No te lo pierdas!", expresó en sus redes sociales.

Este sencillo llevará el nombre de su hija, Luana, y se estará lanzando oficialmente el sábado 13 de diciembre con un videoclip exclusivo, pero también se compartirá en todas las plataformas digitales.

"Eres mi sol en la mañana, eres la que me enseñó a vivir", se menciona una parte de la letra en el videoclip compartido en sus redes sociales. Donde además, se puede observar una recopilación del nacimiento de la niña hasta su edad actual y ambas paseando en un prado al lado de caballos, luciendo muy felices.

Sobre Darinka Ramírez

La joven se hizo conocida cuando su pequeña hija Luana cumplió cerca de un año de edad, informado por el mismo Jefferson Farfán en el estreno de su podcast. Aunque, el exfutbolista afirmaba estar soltero, Ramírez señaló que tenían una relación más que padres cada vez que la visitaba en su casa, pero después hubo un altercado y ahora tienen un proceso en curso.

De esta manera, Darinka Ramírez no quiere depender de la pensión de Jefferson Farfán y decidió emprender en más aspectos como la música. La joven se ha lanzado como cantante y anuncia que su segundo tema que lanzará muy pronto es dedicado a su hija Luana.