Cuto Guadalupe sobre boda de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: "El próximo año"

En los últimos meses, se ha especulado de una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro a menos de un año de relación amorosa. Ahora, el tío del exfutbolista, Cuto Guadalupe afirma que su sobrino está tan feliz que estaría hablando de boda e hijos con la bailarina.

Jefferson Farfán más enamorado que nunca

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Cuto Guadalupe mostró muy feliz el reciente regalo que le dio Jefferson Farfán, un valioso reloj que costaría entre 20 mil dólares. Entonces, el reportero le consultó de cómo ve al exfutbolista en su nueva relación con Xiomy Kanashiro. Incluso, le preguntó si la pasa mejor que a Yahaira.

"Lo veo enamorado, lo veo feliz. En la familia estamos contentos porque él está feliz. (La pasas mejor que a Yahaira) No, no, tranquilo", expresó el Guadalupe, recordemos que él tuvo una riña de varios años con la salsera y hace unos meses se amistaron finalmente.

Cuto afirma que su sobrino quiere boda e hijos con Xiomy

Luego, el periodista comenta sobre los recientes rumores de una aparente boda impulsada por la misma 'Foquita', ya que lo ha mencionado en muchas ocasiones en broma en su podcast 'Enfocados'. Ante esto, el tío de Farfán señala que su sobrino está tan ilusionado que quiere todo el paquete familiar.

"Se va a casar, quiere tener hijos y todo el tema. Así que eso es lo lindo, aparte le está yendo bien en lo profesional, en su programa y contento por su éxito", agregó Cuto.

Incluso, el reportero del programa de espectáculos comenta sobre si ya es realidad todo estos planes de matrimonio, y Cuto Guadalupe señala que sí. Incluso, reveló que esta boda se podría estar realizándose en el 2026, sorprendiendo así con su respuesta clara ante los medios en medio de muchos rumores.

"Se podría decir que ya es una realidad esta boda que tanto se anuncia", le pregunta el reportero de 'A y F', y Cuto responde con mucha claridad y firmeza: "Así como lo veo, nunca lo había visto así, yo creo que eso será muy pronto, seguro el próximo año".

De esta manera, Cuto Guadalupe confirmaría que su sobrino Jefferson Farfán se encuentra más feliz que nunca al lado de Xiomy Kanashiro. Además, señaló que el exfutbolista estaría muy interesado en casarse con la bailarina y formar una familia con ella, que sería muy pronto.