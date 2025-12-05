Sorteo del Mundial 2026: Así quedaron los 12 grupos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026 empezó a tomar forma este viernes 5 de diciembre con la esperada ceremonia del sorteo en el Kennedy Center de Washington D. C., en una edición histórica que reunirá por primera vez a 48 selecciones. La FIFA confirmó que 42 equipos ya tienen su lugar en los bombos y que las seis plazas restantes se definirán en el repechaje de marzo de 2026.

Distribución histórica en el sorteo del Mundial 2026

Para evitar cruces prematuros entre equipos de la misma confederación, la FIFA estableció lineamientos claros para el sorteo. Solo la UEFA, con sus 16 cupos, podrá incluir a dos países en un mismo grupo; garantizando que cada uno de los doce grupos cuente con al menos un representante europeo.

Otra novedad fue la creación de rutas diferenciadas para las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA, con el fin de evitar que los favoritos se enfrenten antes de las fases decisivas si logran liderar sus grupos. Así, Argentina y España, las dos selecciones con mayor puntuación, tendrán caminos separados hasta una posible final, y la misma lógica se aplicará para Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking.

El inicio de la ceremonia tuvo un momento emotivo. Lionel Scaloni subió al escenario con la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022 y recordó la histórica final:

"La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros", expresó.

El reencuentro de dos viejos amigos. 🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/KHovBObXFQ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 5, 2025

Gianni Infantino dio inicio oficial al sorteo invitando a los líderes de las naciones sede, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, a extraer las primeras bolillas. Desde ese momento, la ubicación de cada anfitrión quedó confirmada: México encabezó el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D.

Sin importar el lado político, que bueno ver que Claudia Sheinbaum asistió al sorteo del Mundial, y dejó en claro que es un orgullo ser mexicano pic.twitter.com/mL29lJ5TVM — Jacobo (@juananjacoboo) December 5, 2025

Fase de grupos y primeros cruces del Mundial 2026

El sorteo definió a los cabezas de serie restantes: Brasil integra el Grupo C; Alemania (E), Países Bajos (F), Bélgica (G), España (H), Francia (I), Argentina (J), Portugal (K) e Inglaterra (L). Con esta base ya establecida, la conformación final de los grupos quedó de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4

México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1, Qatar y Suiza

Canadá, Repechaje UEFA 1, Qatar y Suiza Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 y Túnez

Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 y Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 y Noruega

Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 y Noruega Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1, Uzbekistán y Colombia

Portugal, Repechaje Internacional 1, Uzbekistán y Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

El partido inaugural será entre México y Sudáfrica el 11 de junio de 2026, repitiendo el cruce que abrió el Mundial 2010. Otros cruces destacados serán Argentina vs. Austria, Brasil vs. Marruecos, España vs. Uruguay y Estados Unidos vs. Australia.

En marzo se completará el cuadro con los últimos seis cupos disponibles. Dos de estas plazas saldrán de la repesca internacional que disputarán Irak, RD Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia, mientras que los cuatro restantes se decidirán en una eliminatoria exclusivamente europea.

En resumen, el sorteo del Mundial 2026 dejó una fase de grupos con cruces inesperados y grandes expectativas para esta edición histórica. Ahora, las selecciones solo esperan el inicio del torneo para demostrar su nivel en el escenario más importante del fútbol.