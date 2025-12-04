'Pol Deportes' estará en la Champions League: "Nos encantaría escucharte relatar un gol de Haaland en Madrid"

De los cerros de Ate al estadio Santiago Bernabéu. 'Pol Deportes', quien se hizo viral luego de transmitir la final de la Copa Libertadores, se va a España para seguir cumpliendo sus sueños, estar en un partido de la Champions League. La noticia generó tal impacto que el club Manchester City le dedicó un mensaje especial.

'Pol Deportes' en la Champions League

Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', viajará a España para retransmitir el electrizante partido entre el Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu por la Champions League. Esta gran oportunidad se concretó gracias al programa 'Arriba Mi Gente', cuyo conductor, Santi Lesmes, fue el encargado de darle la grata noticia.

Ante la sorpresa, 'Pol Deportes', con un rostro de felicidad, agradeció al programa por ayudarlo a cumplir este importante sueño. Además, Cliver Huamán estará acompañado junto a su hermano y tendrá la oportunidad de conocer la redacción del periódico 'Marca', uno de los medios deportivos más grandes a nivel mundial.

"La verdad no lo puedo creer. Me siento muy contento. Gracias Santi, amigos de Latina Televisión. Una emoción tremenda, no pensaba lograr todo esto y para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions", expresó 'Pol Deportes'.

El joven narrador está viviendo un sueño, en menos de una semana, la vida de Cliver Huamán dio un giro de 180 grados. Ahora, el 'Pol Deportes' se prepara para su primer viaje en avión y brillar relatando el partido de la Champions League que se jugará la próxima semana.

Manchester City felicitó a 'Pol Deportes'

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Tras confirmarse que 'Pol Deportes' estará en un partido de la Champions League, el club inglés Manchester City utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje especial. "Nos encantaría escucharte relatar un gol de Haaland en Madrid", escribió.

Este comentario del club inglés generó un gran revuelo en las redes sociales, donde cientos de respuestas no se hicieron esperar. "Es irreal esto, qué orgullo siento por los hermanos peruanos", expresó un usuario en Instagram.

En resumen, la historia de Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', demuestra cómo la pasión y perseverancia pueden abrir puertas inesperadas en el mundo del deporte. Su próximo viaje a España para el partido entre el Real Madrid y Manchester City por la Champions League marca un nuevo capítulo que promete seguir inspirando a miles de jóvenes narradores.