Samahara Lobatón y Bryan Torres se lanzan fuertes indirectas en redes sociales: "No me retes"

Samahara Lobatón y Bryan Torres volvieron a encender las redes sociales con un nuevo intercambio de fuertes mensajes. Luego de que la hija de Melissa Klug mostrara el momento en que descubre una infidelidad del cantante, ambos se lanzaron indirectas que dejaron claro que su historia está lejos de terminar.

Samahara Lobatón y Bryan Torres se lanzan con todo en redes

Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizaron un fuerte altercado público. Esta vez, los dardos volaron en redes sociales, luego de que la hija de Melissa Klug mostrara en el programa "Esta Noche" un video donde descubre una infidelidad del salsero.

Tras la emisión del video, Bryan Torres rompió su silencio y respondió a las acusaciones a través de sus historias de Instagram. El salsero aseguró que el clip mostrado por Samahara era antiguo y que ese episodio ya había sido superado por ambos.

"No contó con que el video era del 2024 y eso fue perdonado. Sí, porque me perdonaron. En enero fue perdonado todo y hoy se dio cuenta de eso. Pero ya no hay vuelta atrás. Por respeto y pedido de la mamá de mi hija mayor, no subiré las veces que insultaste, menospreciaste y comparaste a mi hija con los menores", escribió Bryan.

El cantante intentó defenderse, pero sus declaraciones solo encendieron más la polémica. Samahara no tardó en responderle y lo hizo con todo. Ante esto, a través de sus redes, Samahara Lobatón acusó a su expareja de no haberla apoyado cuando más lo necesitaba y de haber permitido que se metieran con sus hijos.

"¿También quieres hablar del 7 de noviembre, donde se meten con mis tres hijos y no los defiendes? ¡Porque también tengo pruebas de quién se metía con los hijos de quién! y toda tu familia sabe de quién hablo. No me retes, porque quien perdió fuiste tú, no yo. Aprende a tener pantalones y afrontar lo que has hecho sin justificarte, porque tú sabes que ahí no termina eso", escribió.

Bryan, lejos de quedarse callado, volvió a lanzar una indirecta que muchos interpretaron como un golpe hacia Melissa Klug, la madre de Samahara. El cantante agregó un mensaje final que dejó a todos con la intriga.

"No te olvides el insulto y deseos maliciosos por parte de quien está siguiendo los pasos y que los tengo grabados de la misma cámara de ese cuarto cuando llegaron a agredirme, amenazarme y meterse con mi hija", escribió el salsero. "No hablaré más porque si no formo la guerra mundial", advirtió.

El conciliador aclara el panorama

Pese a las duras declaraciones, el doctor Wilmer Arica, conciliador de la expareja, confirmó en el programa "América Hoy" que ambos siguen cumpliendo con los acuerdos legales firmados tras su separación. Señaló que el aspecto acerca de la tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos va bien.

"Ambas partes están cumpliendo con el acta de conciliación con relación a la tenencia, el régimen de visitas y la pensión de alimentos. Hasta el día de hoy se viene cumpliendo con todo", aclaró el abogado.

Mientras Samahara Lobatón continúa defendiendo su versión en redes, Bryan Torres compartió que viajó a Chile y que pronto regresará al país para ver a sus hijos. Por ahora, ni los videos ni las indirectas han logrado apagar el fuego entre ellos. Todo indica que esta historia de amor, celos y resentimientos todavía tiene varios capítulos por contar.

En conclusión, Samahara Lobatón y Bryan Torres volvieron a protagonizar un enfrentamiento mediático que evidencia que sus conflictos personales aún no llegan a su fin. Pese a las acusaciones cruzadas y las fuertes palabras en redes sociales, ambos continúan cumpliendo con los acuerdos legales sobre su hija, según su conciliador.