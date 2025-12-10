Álvaro Rod no quiere saber nada del amor tras polémica separación con Samantha Batallanos: "Mala experiencia"

Desde hace semanas, Álvaro Rod está en medio de una polémica al expresar los motivos de su separación con Samantha Batallanos. La modelo lo ha tildado en más de una ocasión de tacaño y ahora, el artista no quiere saber nada del amor.

Álvaro Rod decepcionado del amor

En una entrevista con el diario 'El Trome', Álvaro Rod fue consultado sobre su reciente estado en el amor. Ante esto. el cantante señaló que debido a cómo terminaron las cosas con Samantha Batallanos y todo el problema que se armó con ella, que rebotó en todos los medios, fue una mala experiencia.

Incluso, señaló que hizo las cosas bien con la expareja de Jonathan Maicelo llevándola a restaurantes costosos, regalos, viajes y más para finalmente ser tildado de tacaño, algo que lo molestó mucho.

"Ha sido una mala experiencia. Realmente me porté bien con esa persona (Samantha), la invité a muchos restaurantes caros, compré flores, detalles, viaje al extranjero, y aún así terminan tildándome de misio, tacaño", expresó el cantante ante el medio.

Es así como el compositor señaló que prefiere no involucrarse con nadie de la farándula y prefiere enfocarse en la música, dejando en claro que el amor pasaría a un segundo plano en su futuro.

"Ya no quiero saber nada del amor con alguien del mundo artístico", agregó en la entrevista.

¿Qué dijo Samantha?

Durante la última emisión de "América Hoy", Samantha Batallanos comentó que el regreso de Álvaro Rod no la tomó por sorpresa. La modelo afirmó que el anuncio del retiro habría formado parte de una estrategia para generar expectativa antes de lanzar su nueva faceta musical.

"Como todos sabemos claramente fue la estrategia de marketing que él utilizó. El mitómano resultó él. Igual espero que le sirva porque no solo es hacer show, sino que realmente perdure", declaró.

Como se recuerda, la modelo y actriz cómica acusó al cantante de no querer pagarle su set de cuidado de cabello y muchas cosas más, haciéndole quedar como una persona tacaña, pero él respondió mostrando boletas de pago que hizo para ella, ocasionando más problemas en la farándula.

De esta manera, Samantha Batallanos solo criticó la relación que mantuvo con Álvaro Rod, a pesar de que el cantante reveló haber gastado en viajes, regalos y muchos más. Por ello, el artista afirma que no desea saber nada del amor y menos con alguna persona de la farándula.