¡Al ritmo de la cumbia! Papillón estrena su nuevo tema "Mix Vacilón Navideño" (VIDEO)

¡La alegría de la Navidad ya llegó al ritmo de la cumbia! La popular agrupación Papillón, conocida por poner a bailar a miles de peruanos en cada presentación, estrenó su nuevo tema "Mix Vacilón Navideño". Con este lanzamiento especial, le da la bienvenida a las fiestas de fin de año.

Papillón lanza "Mix Vacilón Navideño"

Este 6 de diciembre, Papillón sorprendió a sus fanáticos con el estreno del videoclip oficial de "Mix Vacilón Navideño" en su canal de YouTube. El tema reúne los villancicos más conocidos, pero al estilo inconfundible de la cumbia peruana.

El mix incluye la siguiente canciones: "Mi Burrito Sabanero" de Hugo César Blanco Manzo, "Navidad" de José Luis Perales, "Ven a cantar" de J.R. Flores, "Alegría, alegría, alegría" de Julio Seijas, "Canta, ríe y bebe" de Gerardo y Terol Ricardo Boronet. Todas interpretadas con el sabor y la energía que caracterizan al grupo.

En el video, los integrantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal y Anthony Rivera aparecen vestidos con trajes rojos y blancos, bailando entre luces, árboles y adornos, junto a un grupo de niños que contagian ternura y felicidad.

El animador Jhomar Reyes también aparece en el videoclip, derrochando entusiasmo y energía junto a los cantantes. El resultado es un espectáculo visual lleno de color, alegría y ritmo.

Más de Papillón

Papillón cuenta con una delantera musical que brilla por su talento y carisma. Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal, Anthony Rivera y Fiorella Caballero son las voces que le dan vida al "Mix Vacilón Navideño".

Papillón, que tiene más de una década de trayectoria, sigue firme como una de las agrupaciones de cumbia más queridas del país. Con temas como "Mix Selva", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto" y "Llora teléfono", se ha ganado el corazón del público y continúa llenando locales en todo el Perú.

Hace unas semanas, la joven Mafer Portugal fue presentada oficialmente como nueva integrante del grupo, sorprendiendo a todos al pasar de la salsa a la cumbia. Su llegada trajo una nueva energía y frescura que ha encantado a los fanáticos.

El grupo también anunció que prepara más lanzamientos antes de que termine el año, con nuevas canciones y presentaciones en vivo para celebrar junto a sus seguidores.

En conclusión, Papillón demuestra con este nuevo estreno que sigue siendo el grupo número uno en ponerle ritmo a cada temporada. Y esta Navidad, nadie se quedará sentado, porque el "Mix Vacilón Navideño" llegó.