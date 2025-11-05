María Fe Saldaña rompe su silencio luego que Josimar borrara comunicado anunciando su separación ¿Qué dijo?

Hace unos días, Josimar y María Fe Saldaña se mostraban más unidos que nunca, pero el salsero sorprendió al revelar que se separaron, aunque lo borró. Ahora, la joven madre decidió romper su silencio compartiendo un mensaje en sus redes sociales.

María Fe Saldaña se pronuncia

La última vez que María Fe Saldaña se pronunció en televisión fue en el programa 'Esta Noche' donde llenó de elogios al salsero Josimar. Luego, apareció Verónica González 'la prima' para revelar que llegó a un acuerdo económico con el peruano por los mellizos que espera.

Aunque la madre de los dos últimos hijos de Josimar no se pronunció directamente sobre el asunto, parece que decidió romper su silencio compartiendo un mensaje en sus redes de otra página. Esto tras el comunicado que eliminó el cantante de salsa anunciando que se habrían separado sentimentalmente.

"Cualquier historia mal contada que perjudique a alguien, un día será aclarada por Dios", es el mensaje que compartió Saldaña por medio de su Instagram.

Historia María Fe Saldaña

Josimar comunicado

A través de las redes sociales, Josimar publicó un comunicado para todos sus seguidores revelando que oficialmente terminaba su relación amorosa con María Fe Saldaña, la madre de sus dos últimos hijos. Aunque la publicación fue borrado al minuto prácticamente, usuarios lograron guardar la foto y lo compartieron con Samuel Suárez.

El creador de Instarándula quedó sorprendido por la rapidez en que el salsero eliminó su comunicado, pero obtuvo la imagen de la publicación. Entonces, procede a contar lo que decía en la publicación donde anunciaba que volvía a estar soltera otra vez.

"Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos", expresó.

Aunque no da información sobre la razón de su separación, se cree que se debe a Verónica González conocida como la 'prima'. El peruano solo atinó a pedir que no sofocaran a María Fe Saldaña con llamadas por el bienestar de su familia.

De esta manera, este comunicado eliminado causó una gran controversia entre la relación de Josimar con María Fe Saldaña. Por su parte, la joven solo salió a compartir un mensaje en sus redes señalando que con el tiempo todo sería aclarado y se refugia en su religión.