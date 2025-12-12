Pamela Franco y el millonario regalo que le pediría a Christian Cueva: "Una casa"

La famosa cantante Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la atención mediática por el reciente y romántico anuncio de matrimonio que le hizo Christian Cueva, quien se puso de rodillas ante ella. Además de este gesto, la artista sorprendió a los televidentes con una inesperada confesión durante una reciente entrevista.

Pamela Franco y el regalo que le pidió a Christian Cueva

Días atrás, la popular artista fue invitada al set del programa conducido por Aldo Miyashiro, donde habló abiertamente sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando el conductor le lanzó una pregunta directa que generó risas, comentarios y reacciones en redes sociales.

"¿Qué quisieras que te regale Christian Cueva?", le consultó Miyashiro. Pamela Franco, sin pensarlo demasiado, respondió de manera espontánea y con total naturalidad: "Una casa", declaración que dejó sorprendidos tanto al conductor como al público que seguía la entrevista desde sus hogares.

Tras notar el impacto, Pamela Franco aclaró rápidamente que sus palabras fueron solo una broma. Luego, la cantante agregó una reflexión más seria sobre su relación con el exfutbolista, señalando: "Pero nos podríamos comprar ambos la casa", para dejar en claro que no espera que toda la responsabilidad recaiga sobre 'Aladino'.

Pamela Franco aprovechó el momento para enfatizar que ambos podrían construir juntos su "nidito de amor", apostando por el trabajo en equipo y el esfuerzo compartido en esta nueva etapa de sus vidas, ya que ahora ambos volverán a estar juntos en el país.

Christian Cueva esta muy feliz con Pamela Franco

¿Christian Cueva necesita un procedimiento estético?

En otra entrevista, en este caso para el programa 'Amor y Fuego', los conductores le consultaron a Pamela Franco si considera que Christian Cueva debería someterse a un procedimiento estético, tal y como hizo el cantante Paul Michael, actual pareja de Pamela López.

La cantante peruana Pamela Franco evitó entrar en detalles personales, pero decidió responder ante la insistencia de los conductores: "Yo estoy feliz, estamos bien. Yo de esas cosas no me gusta hablar, me lo guardo para mí sola", expresó.

De esta manera, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva continúa generando revuelo y cada aparición pública de la cantante se convierte en tema de conversación en el espectáculo peruano. Esto se reafirma luego de que ella comentara que sueña con que el futbolista le regale una casa.