Christian Cueva sorprende al anunciar boda con Pamela Franco en concierto: "Me voy a casar"

La pareja Pamela Franco y Christian Cueva anunciaron su noviazgo hace más de un año, y ahora se encuentran en medio de un tour de cumbia en todo el Perú. Es así como el futbolista sorprendió al revelar que se casaría con la cantante en su primera presentación.

Anuncia boda con Pamela Franco

Pamela Franco anunció hace unos días que iniciaba con el 'Tour Cervecero' acompañada de Christian Cueva. Mucho se habló sobre el costo que tendría la cantante con su orquesta, y por la participación del pelotero en el escenario cantando al menos cuatro canciones.

Durante su primer concierto que se realizó en San Martín de Porres, el futbolista y Pamela Franco estuvieron animando en el escenario cuando se presentó el alcalde Hernán Sifuentes. De pronto, el 'Aladino' soltó tremenda frase señalando que estaría comprometido con la artista de cumbia y que el alcalde los podría casar.

"Me voy a casar en San Martín, aquí en el distrito de San Martín me voy a casar, verdad me va a casar", expresó el pelotero en su primer concierto del 'Tour Cervecero', mientras que la cantante de cumbia solo atinó a reírse frente a lo que decía su pareja.

Este era un evento benéfico donde se podría ingresar con la donación de víveres, por ello hubo una gran afluencia del público. Sin duda, fue un momento que llamó la atención por el supuesto matrimonio que tendría la pareja, luego de que el futbolista pueda divorciarse finalmente de Pamela López, la madre de sus hijos.

Actitud de Christian Cueva a los medios

Cuando el futbolista fue consultado sobre su matrimonio pendiente, evitó dar detalles. Al parecer habría recordado sus procesos legales por resolver con su expareja y madre de sus hijos, Pamela López.

"Estoy muy tranquilo haciendo mis cosas como tiene que ser. Yo con Pamela tengo muchos deseos, muchas cosas que quiero hacer, pero lógicamente tengo una mujer que me entiende, que sabe que tengo que hacer las cosas correctamente y eso es mejor para mí. Después sé que la vida nos va a sonreír, paso a paso", dijo el popular 'Aladino' ante cámaras.

De esta manera, Christian Cueva señaló que aún no tendría una fecha de boda con Pamela Franco, ya que primero tendrá que terminar sus problemas legales con su ex Pamela López y divorciarse. Probablemente, fue parte del show que realizan en el escenario de su 'Tour Cervecero'.