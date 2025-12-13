RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Emotivo!

Peluchín al borde del llanto recuerda a Camucha Negrete: La persona más positiva que he conocido

Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', se mostró muy vulnerable luego de hablar de la fallecida actriz Camucha Negrete.

Rodrigo González recordó a Camucha Negrete.
Rodrigo González recordó a Camucha Negrete. (Captura de pantalla 'Amor y Fuego')
13/12/2025

El conductor Rodrigo González recordó con profunda emoción a la reconocida actriz Camucha Negrete durante una reciente emisión de su programa 'Amor y Fuego'. Este momento se convirtió en uno de los pasajes más conmovedores de la televisión peruana reciente.

La entrevista contó también con la participación de Enrique Collantes, esposo de la actriz, y de su nieta Paula Mejía, quienes compartieron entrañables recuerdos que permitieron resaltar el legado artístico y humano de la recordada figura nacional.

Rodrigo González y sus emotivas palabras a Camucha Negrete

Durante la conversación, se evocaron momentos cargados de afecto y admiración, destacando la energía, fortaleza y alegría que Camucha Negrete irradiaba tanto sobre el escenario como en su vida cotidiana. Enrique Collantes relató que la actriz siempre mantenía una actitud activa y divertida, incluso en los días más difíciles, logrando contagiar su buen ánimo a quienes la rodeaban.

El famoso conductor no ocultó su admiración al referirse a la personalidad de la fallecida actriz y resaltó su espíritu positivo. "Pocas veces he conocido a alguien tan positiva como Camucha, era como la fuerza que tenía, la fuerza de transformar", expresó, dejando en evidencia el impacto que la cercanía y amistad con Negrete tuvieron en su vida personal y profesional.

Camucha fue recordada por 'Peluchín' con mucho cariño.
Camucha fue recordada por 'Peluchín' con mucho cariño.

Magaly tilda de 'floro barato' supuesta boda de Christian Cueva y Pamela Franco: "Primero divórciate"
Lee también

Magaly tilda de 'floro barato' supuesta boda de Christian Cueva y Pamela Franco: "Primero divórciate"

Por su parte, Paula Mejía también resaltó el rol fundamental que desempeñó su abuela dentro de su familia, subrayando su faceta más amorosa. "Ella ha sido bisabuela, yo tengo dos hijas y ella ha sido una bisabuela presente", comentó.

Peluchín consideraba a Camucha Negrete como su familia

El lazo entre Rodrigo González y Camucha Negrete fue tan estrecho que el conductor llegó a considerarla como un referente familiar. Enrique Collantes reveló que la actriz le tenía un especial cariño a 'Peluchín' e incluso bromeaba con la idea de que él pudo haber sido su hijo en otra vida, reflejando la complicidad y el afecto genuino que compartían fuera de cámaras.

Asimismo, el conductor de televisión destacó la generosidad, profesionalismo y entrega de Camucha Negrete a lo largo de su carrera artística. "Siempre ha sido generosa, yo siempre la he admirado", señaló visiblemente emocionado, recordando cómo la actriz mantenía siempre una actitud motivadora y positiva.

¿Susy Díaz en salidas con alguien? Esto fue lo que reveló sobre su vida amorosa
Lee también

¿Susy Díaz en salidas con alguien? Esto fue lo que reveló sobre su vida amorosa

Luego, 'Peluchín' recordó anécdotas y audios que recibió de la actriz, resaltando la magia que envolvía su trabajo y presencia. "Parecía mágico porque qué mejor que un ícono en la televisión como ella", relató.

En resumen, Rodrigo González no ocultó la tristeza que siente por la partida de Camucha Negrete. Si bien han pasado meses, el famoso conductor de TV la recuerda a diario con mucho cariño y admiración.

Temas relacionados Amor y Fuego Camucha Negrete Espectáculos Paula Mejía Rodrigo González

Siga leyendo

Lo Más leído

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

Pamela López revela que Christian Cueva le escribió tras anunciar shows con Franco: "Me mandó un WhatsApp"

últimas noticias
Karibeña