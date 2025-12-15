Empresario afirma que show de Christian Cueva con Pamela Franco no fue rentable: "Ni para recuperar"

El último fin de semana, Christian Cueva, Pamela Franco, Paul Michael y Pamela López estuvieron en Chiclayo en sus propios show del mismo empresario en diferentes locales. Es así como comparó ambas presentaciones y cuál fue más rentable.

Empresario no tuvo ganancias con Christian Cueva y Pamela Franco

El programa de 'Magaly TV: La Firme' estuvo en comunicación con el dueño Raúl Flores, dueño de las dos discotecas donde Christian Cueva, Pamela Franco, Paul Michael y Pamela López se presentaron en Chiclayo.

Es así como el empresario reveló que tras haber pagado un monto más alto por la cantante de cumbia y el futbolista, no fue lo que esperaba, ya que no habría tenido buenas ganancias en comparación al costo que pedían. Si bien señaló que llenó el lugar, los reporteros de la 'urraca' notaron que había lugares vacíos.

"Mira, con gastos incluidos y todo, 35 mil soles aproximadamente (¿Fue rentable su show o no?) La verdad no amigo, ni para recuperar. Yo estaba con las expectativas muy arriba. El local ha llenado, pero las expectativas no ha sido lo que esperábamos como empresa", expresó ante el medio de TV.

Lo compara con show de Pamela López y Paul Michael

En otro momento, los reporteros también compartieron el show que realizaron Pamela López con Paul Michael que fue más económico y habría tenido más rentabilidad que la otra parejita. En el video se puede ver que el local estuvo lleno, ya que también hubo más artistas invitados al escenario.

"La discoteca la feria es un público juvenil, ha estado más lleno. El tema de la feria ha sido los números un poco más altos, la rentabilidad ha sido un poco mejor. El show de Paul Michael con Pamela López un arribo de 20 mil soles con todos los gastos", expresó el empresario ante el programa de espectáculos.

Magaly Medina no dudó en criticar la forma en que Christian Cueva la saludó como si fuera su madrina, dejando en claro que no lo es. Así mismo, comentó sobre la diferencia entre ambas parejas de cumbia que están compitiendo en próximos show.

De esta manera, según las declaraciones del empresario el show de Pamela López con Paul Michael sería más rentable debido a que cobran un poco más barato que Christian Cueva y Pamela Franco. Incluso, comparó sus ambas presentaciones de Chiclayo, donde el público decidió para quienes si bailaba y gozaban, pero con quien no.