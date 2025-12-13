Pamela Franco afirma que Cueva no necesita el procedimiento que se hizo Paul Michael: "Yo estoy feliz"

Hace unas semanas, Pamela López y Paul Michael revelaron que el cantante se realizó un procedimiento en zona íntima debido a que tenía una inseguridad. Ahora, la cantante Pamela Franco señala que a Christian Cueva no le hace falta.

Pamela Franco feliz con Christian Cueva

Por medio de una entrevista, Pamela Franco fue consultada sobre el procedimiento que se realizó Paul Michael y si a Christian Cueva también se haría, pero ella lo descarta por completo.

"Al estilo Paul Michael ¿Crees que Cueva necesite también engrosamiento?", le pregunta el reportero. Ante esto, la cantante de cumbia niega tal hecho: "Yo estoy feliz, estamos bien. Yo de esas cosas íntimas no me gusta hablar, me lo guardo para mí sola".

Además, la artista señaló que ya no opina de Pamela López porque tiene muchos proyectos en camino que no le alcanza hablar de alguien que no le ayudará. Afirma que está concentrada en mucho trabajo y viviendo una etapa feliz en el lado sentimental.

"Yo vivo en amor, estoy viviendo un momento muy bonito de amor, entonces también estoy dedicada a mi trabajo. Tengo mucho trabajo detrás de lo que ustedes ven. No solo estoy en el concierto, sino trabajando con todo mi equipo porque ahora me encargo de todas las cosas, entonces no tengo tiempo", expresó.

¿Qué se hizo Paul Michael?

Paul Michael estuvo presente como invitado especial para contar algunos detalles sobre su polémico procedimiento que se realizó hace unos días. Incluso, realizó una videollamada con la influencer Pamela López para ser consultada sobre este reciente suceso.

"Pamela López señaló que "La verdad que para mí fue una sorpresa porque no lo necesitaba, pero Paul Michael quiso ahí hacerse" y el joven cantante agregó a sus declaraciones: "Es que soy curioso, me recuperé rápido son solo tres días de reposo", sentenció.

Incluso, en otro momentos el joven cantante de música urbana, afirmó que si sentía algunas inseguridades y ahora, se siente más aliviado consigo mismo.

"En realidad fue solo 15 minutos, me pusieron anestesia, me colocaron el ácido. Me aplicaron dos agujas. La verdad que me siento bien y tranquilo, es otra experiencia. Dura 12 meses y a veces uno quiere experimentar y justo se me dio la oportunidad y para vencer algunas inseguridades fui como cualquier persona", agregó el joven artista.

De esta manera, Pamela Franco afirma que es feliz con Christian Cueva en todas las formas y que no necesita los procedimientos que se realizó la pareja de Pamela López, Paul Michael.