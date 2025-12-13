Peter Greene es hallado sin vida en su hogar: Actor es recordado por su papel de villano en 'La Máscara'

El británico Peter Greene es un reconocido actor que ha interpretado a grandes villanos o personajes con ambigüedad moral destacando en varias películas. Lamentablemente, se ha confirmado el deceso del artista a sus 60 años tras se encontrado en su apartamento en la ciudad de New York.

Fallece Peter Greene

El representante del actor, Gregg Edwards, confirmó hace unas horas el fallecimiento del actor Peter Greene. Según se ha informado, el recordado villano del cine fue encontrado sin vida el pasado viernes 12 de diciembre en su apartamento en Lower East Side. Fueron sus vecinos quienes llamaron a las autoridades luego de que se escuchara música de manera continua dentro del inmueble, que llamó la atención.

Médicos acudieron al lugar para constatar la muerte del actor. Hasta el momento, no se ha informado las causas oficiales de su deceso y sigue bajo la investigación de efectivos policiales. Personas cercanas a Peter Greene quedaron consternados ya que conversaron con él días previos, además de que han decidido guardar silencio ante esta inesperada partida del artista.

A través de las redes sociales, varios seguidores han expresado sus condolencias a la familia y amigos cercanos del actor destacando su exitosa trayectoria que ha logrado dejar una huella en los films internacionales. Además, sus fanáticos también han dedicado varios mensajes de despedida, dándose a conocer en todos los medios de televisión y online.

Sobre el actor británico y su carrera

Es mundialmente reconocido por sus papeles secundarios en películas de gran éxito comercial de los años 90: Zed, el sádico policía motorista, en Pulp Fiction (1994). Dorian Tyrell, el principal antagonista, en La máscara (1994), frente a Jim Carrey y Cameron Diaz. Redfoot, un personaje secundario, en Sospechosos habituales (1995).

Greene se especializó en roles de villano y policía corrupto a lo largo de su carrera, apareciendo en más de 40 películas y series de televisión, incluyendo Training Day, Blue Streak y la serie precuela de John Wick, The Continental. A sus 60 años tenía varios proyectos en desarrollo, entre ellos una producción independiente y un documental narrado por él mismo.

De esta manera, el recordado actor continuaba trabajando en su carrera artística a su avanzada edad con varios proyectos en mente y proceso. Ahora, su representante ha informado el deceso de Peter Greene, quien interpretó al villano en 'La Máscara', lamentando su partida y las investigaciones están en curso para determinar la causa de su fallecimiento.