Fallece famoso actor colombiano a sus 49 años que formó parte de 'La Reina del Sur' y 'La fea más bella'

El mundo de la actuación se encuentra de luto, luego de que se confirmara el fallecimiento de un reconocido actor. El colombiano Conrado Osorio partió de este mundo tras una larga batalla contra el cáncer.

Falleció Conrado Osorio

El actor Conrado Osorio ha participado en reconocidas telenovelas como 'La Reina del Sur', 'La fea más bella', 'Padres e hijos', 'El Cartel de los Sapos', 'La Ley del corazón' y muchos más. Lamentablemente, el artista colombiano falleció el 27 de noviembre tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal, que había hecho metástasis en su cuerpo.

La lamentable noticia fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo a través de sus redes sociales. Osorio era un actor reconocido por su participación en diversas producciones colombianas y mexicanas. Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de luto en el mundo del espectáculo de Colombia, México y Ecuador.

"Conrado Osorio te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda", publicó el hermano de Conrado.

Su último mensaje del actor

Hace un mes, el actor colombiano celebró su cumpleaños número 49 al lado de sus seres queridos. Por medio de sus redes sociales, dedicó un mensaje de agradecimiento por haber continuado con su vida y pidiendo oraciones para su pronta recuperación.

"En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación ; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad", expresó el actor.

Es así como miles de seguidores expresaron sus condolencias en las redes sociales en la publicación del actor colombiano. Además, recordaron su participación en exitosas telenovelas de Ecuador, Colombia y México, dejando en luto en la actuación.

De esta manera, miles de compañeros y seguidores del actor Conrado Osorio se despiden de él a través de sus redes sociales. El artista colombiano tuvo una fuerte batalla contra el cáncer desde hace varios meses, y ahora, su hermano confirmó su fallecimiento a través de una publicación compartiendo un sentido mensaje de despedida.