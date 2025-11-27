Sheyla Rojas cuenta por qué Sir Winston aún no le pide boda: "Está esperando que los chanchos vuelen"

Sheyla Rojas sorprendió al enlazarse con "América Hoy" desde México para contar detalles de su relación con Sir Winston. Esta vez, reveló por qué su pareja todavía no se anima a pedirle matrimonio. Sin dramas, con humor y fiel a su estilo, dejó una frase que sorprendió a muchos.

Sheyla Rojas cuenta por qué aún no hay anillo con Sir Winston

Sheyla Rojas volvió a hablar de su romance con Sir Winston y respondió la pregunta del millón: ¿por qué su pareja todavía no le pide matrimonio? Entre risas, la modelo dejó claro que la relación está firme, pero que el empresario se lo toma con calma.

En el programa "América Hoy", Sheyla fue consultada por su historia de amor y por qué todavía no le entregan el anillo de compromiso. Ella contó que con su pareja, Sir Winston, sí han conversado de matrimonio, pero que quieren tomárselo con calma.

"Es algo que queremos hacer juntos... Obviamente, yo creo que está también dentro de sus planes, no es que él se niega profundamente o es que no quiera", dijo con emoción sincera.

Sheyla no se mostró molesta al hablar del tema. Lo hizo como quien conversa en confianza. Dijo que su relación con Sir Winston es estable y que él no se niega al matrimonio. Que solo está esperando el momento ideal para hacer la propuesta como sorpresa.

Sobre esa espera, Sheyla Rojas soltó una broma: "De hecho sí quiere, pero, pues no sé o sea, estará esperando el momento perfecto para sorprenderme. Está esperando que los chanchos vuelen".

Para ella, lo más importante no es el show del pedido, sino estar bien como pareja. No vive obsesionada ni con ansiedad por casarse mañana. Lo que más valora es llevarse bien y tener estabilidad emocional.

Fue allí que dijo, aclarando su postura sin presión mediática: "No es que me muera tampoco, lo importante obviamente es tener una relación bonita, sólida y estable, eso es lo que a mí más me preocupa y de hecho la tenemos".

Confía en que la propuesta llegará cuando toque

Sheyla confía en que el empresario la sorprenderá cuando él se sienta listo para dar ese salto. Pero dejó claro que la relación sigue estable y que los dos quieren lo mismo, pero sin empujones.

"Me siento tranquila en ese aspecto. Obviamente, sí quiero el matrimonio", aseveró aclarando que confía en que en algún momento le pidan la mano.

En conclusión, Sheyla Rojas aclaró que el pedido de matrimonio con Sir Winston está conversado, pero que el anillo todavía no llega por tiempos y decisión de su pareja. La modelo se mantiene tranquila y se lo toma con humor. Ella confía en que la propuesta llegará cuando el empresario la sorprenda.