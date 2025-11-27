Precio del DÓLAR HOY, 27 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú inició la jornada de este jueves 27 de noviembre con una leve variación, pero dentro del rango de estabilidad que ha caracterizado al mercado cambiario durante todo el mes. La cotización se mantiene sólida frente al sol, reflejando equilibrio entre oferta y demanda.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy se ubica en S/ 3.363 para la compra y S/ 3.371 para la venta, mostrando un retroceso frente al cierre anterior, pero sin alterar la tendencia general que ha marcado noviembre.

Un mes estable para el tipo de cambio. Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado un comportamiento estable, sin picos bruscos ni caídas pronunciadas. Este escenario se debe a la moderada actividad en los mercados internacionales y a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR), que actúa cuando detecta variaciones excesivas.

Precio del dólar del 1 al 24 de octubre. (SUNAT)

El sol peruano continúa entre las monedas más estables de la región, apoyado por los sólidos fundamentos macroeconómicos y un control prudente de la política fiscal. La estabilidad cambiaria beneficia tanto a empresas importadoras como a consumidores, al evitar incrementos súbitos en los precios.

A nivel internacional, el dólar también ha registrado ligeras fluctuaciones debido a las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Sin embargo, el impacto en la economía peruana ha sido moderado, lo que demuestra la fortaleza del sistema financiero local.

Analistas destacan que la estabilidad del tipo de cambio se debe a la solidez de los indicadores macroeconómicos, como una inflación controlada, estabilidad fiscal y el crecimiento sostenido de las exportaciones mineras. Estos factores brindan confianza a los inversionistas y al público en general.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 27 de noviembre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es importante informarte bien para no perder dinero y aprovechar mejor tus soles.

Además, se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

El dólar se cotiza este jueves 27 de noviembre en S/ 3.363 para la compra y S/ 3.371 para la venta, según la SUNAT. Pese a las ligeras variaciones registradas, la moneda estadounidense mantiene estabilidad en el mercado peruano, reflejando un entorno de tranquilidad económica y confianza en el sol como moneda nacional.