Precio del DÓLAR HOY, 26 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú inició la jornada de este miércoles 26 de noviembre con una leve variación, pero dentro del rango de estabilidad que ha caracterizado al mercado cambiario durante todo el mes. La cotización se mantiene sólida frente al sol, reflejando equilibrio entre oferta y demanda.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy se ubica en S/ 3.375 para la compra y S/ 3.383 para la venta, mostrando un ligero retroceso frente al cierre anterior, pero sin alterar la tendencia general que ha marcado noviembre.

Un mes estable para el tipo de cambio. Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado un comportamiento estable, sin picos bruscos ni caídas pronunciadas. Este escenario se debe a la moderada actividad en los mercados internacionales y a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR), que actúa cuando detecta variaciones excesivas.

Precio del dólar del 1 al 26 de noviembre. (SUNAT)

El sol peruano continúa entre las monedas más estables de la región, apoyado por los sólidos fundamentos macroeconómicos y un control prudente de la política fiscal. La estabilidad cambiaria beneficia tanto a empresas importadoras como a consumidores, al evitar incrementos súbitos en los precios.

Contexto económico e internacional. A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantiene su política monetaria en pausa, lo que contribuye a estabilizar las monedas de economías emergentes. En el ámbito local, la actividad exportadora y el ingreso de divisas por el sector minero siguen sosteniendo la oferta de dólares.

Los analistas señalan que este comportamiento podría mantenerse en los próximos días, siempre y cuando no se registren eventos externos que alteren el equilibrio actual. El mercado, por ahora, no percibe presiones alcistas ni bajistas.

Balance general del mes. Desde fines de octubre, el tipo de cambio se ha movido dentro de un rango que oscila entre S/ 3.35 y S/ 3.39. Si bien hubo leves correcciones diarias, el promedio mensual refleja una estabilidad sostenida, lo que brinda confianza al sector financiero y empresarial.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 26 de noviembre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es importante informarte bien para no perder dinero y aprovechar mejor tus soles.

Además, se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar se ubica este miércoles 26 de noviembre en S/ 3.375 para la compra y S/ 3.383 para la venta, de acuerdo con la SUNAT. El mercado cambiario peruano se mantiene firme, sin señales de volatilidad, y el sol continúa mostrando fortaleza frente a la moneda estadounidense.