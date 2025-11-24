Precio del DÓLAR HOY, 24 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú abrió la semana sin mayores sobresaltos, reflejando la estabilidad que ha caracterizado su comportamiento a lo largo del mes. Pese a pequeños ajustes, el tipo de cambio se mantiene dentro del mismo rango, sin presiones que indiquen una tendencia al alza o a la baja.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio de este lunes 24 de noviembre se sitúa en S/ 3.384 para la compra y S/ 3.391 para la venta, mostrando un panorama de equilibrio frente al sol peruano y manteniendo una ligera alza frente a los días previos.

Estabilidad prolongada durante noviembre. Durante las últimas semanas, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia estable, moviéndose en márgenes muy estrechos. Esta calma refleja la confianza del mercado local y la ausencia de factores externos que generen movimientos bruscos.

Precio del dólar del 1 al 24 de noviembre. (SUNAT)

Los analistas señalan que esta estabilidad responde, en parte, a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR), que actúa cuando se perciben variaciones abruptas, asegurando la solidez del sol peruano frente al dólar.

Un mercado sin presiones externas. El contexto internacional también ha contribuido a este comportamiento. Las decisiones recientes de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no han tenido un impacto significativo en los mercados emergentes, lo que ha permitido mantener la tranquilidad cambiaria.

A nivel local, el flujo constante de divisas provenientes de exportaciones mineras y agroindustriales ha sostenido la oferta de dólares en el mercado, equilibrando la demanda.

Comportamiento del mes. Desde fines de octubre, el tipo de cambio ha oscilado entre S/ 3.35 y S/ 3.39. Pese a leves variaciones diarias, no se han registrado alteraciones notables. Este patrón confirma que el dólar atraviesa una etapa de consolidación, favoreciendo la previsibilidad en las operaciones comerciales y financieras.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 24 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía sigue estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este lunes 24 de noviembre con un precio de S/ 3.384 para la compra y S/ 3.391 para la venta, de acuerdo con la SUNAT. La divisa estadounidense mantiene su estabilidad frente al sol, reflejando un panorama económico tranquilo y confiable en el Perú, ideal para inversionistas y consumidores.