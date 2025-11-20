Precio del DÓLAR HOY, 20 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú continúa mostrando estabilidad frente al sol, manteniéndose dentro del mismo rango que ha caracterizado las últimas semanas. Este comportamiento refleja la calma del mercado cambiario y la confianza que existe en las políticas económicas del país.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, jueves 20 de noviembre, se ubica en S/ 3.372 para la compra y S/ 3.380 para la venta, mostrando una ligera variación respecto al día anterior, pero sin alterar la tendencia de estabilidad general.

Estabilidad prolongada durante noviembre. Durante todo el mes, el dólar ha oscilado entre los S/ 3.35 y S/ 3.39, sin presentar movimientos bruscos. Este panorama favorece a las empresas importadoras, exportadoras y a los ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera, ya que pueden planificar sus gastos con mayor previsibilidad.

Precio del dólar del 1 al 20 de noviembre. (SUNAT)

Los especialistas explican que esta estabilidad se debe a la combinación de un contexto económico interno sólido y un control eficiente por parte del Banco Central de Reserva (BCR), que sigue interviniendo en el mercado cuando es necesario para evitar fluctuaciones abruptas.

Un mercado en equilibrio. El comportamiento actual del dólar evidencia un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas en el país. La balanza comercial positiva, impulsada por las exportaciones mineras, y las altas reservas internacionales han permitido sostener la confianza en el sol peruano.

Asimismo, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) continúan siendo observadas de cerca, aunque por el momento no han generado impactos significativos en el mercado local. La economía peruana se mantiene firme pese a las variaciones externas.

Contexto de calma cambiaria. Desde finales de octubre, la cotización del dólar ha mostrado leves movimientos, con descensos paulatinos que reflejan un escenario estable. En comparación con semanas anteriores, los precios se han mantenido dentro de márgenes mínimos, sin tendencia clara al alza o a la baja.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 20 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, es importante que primero revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es mejor estar informado para evitar pérdidas y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Junto a la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar cerró este jueves 20 de noviembre con una cotización de S/ 3.372 para la compra y S/ 3.380 para la venta, según la SUNAT. El comportamiento del tipo de cambio confirma la estabilidad del mercado cambiario peruano, brindando tranquilidad tanto a inversionistas como a ciudadanos.