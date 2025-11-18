Precio del DÓLAR HOY, 18 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar volvió a mostrar un comportamiento moderado en el Perú, manteniendo la línea de estabilidad que ha caracterizado el tipo de cambio durante las últimas semanas. Sin sobresaltos, el mercado cambiario continúa moviéndose dentro de un rango controlado que refleja calma entre inversionistas y consumidores.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, martes 18 de noviembre, se ubica en S/ 3.359 para la compra y S/ 3.372 para la venta, evidenciando una leve variación respecto al inicio de semana.

Estabilidad prolongada en el mercado cambiario. Durante noviembre, el dólar se ha movido en márgenes muy reducidos, lo que confirma un escenario de equilibrio. A pesar de algunos ajustes diarios, no se han registrado alzas bruscas ni caídas pronunciadas. Desde finales de octubre, las cifras se mantienen en una franja cercana a los S/ 3.35 y S/ 3.38.

Precio del dólar del 1 al 18 de noviembre. (SUNAT)

Esta estabilidad resulta favorable para sectores que dependen de transacciones en la moneda extranjera, como importadores, exportadores y ciudadanos que realizan operaciones constantes en dólares. El comportamiento predecible del mercado ayuda a planificar gastos y presupuestos sin riesgo de cambios repentinos.

Factores que sostienen la calma. Entre los motivos que explican este escenario se encuentran las intervenciones oportunas del Banco Central de Reserva (BCR), que continúa regulando el flujo de divisas para evitar volatilidad. A esto se suma el respaldo de las reservas internacionales y la moderación de la inflación local.

En el ámbito externo, el mercado mantiene la atención en las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, incluso frente a anuncios o previsiones internacionales, el sol peruano ha mostrado resistencia y estabilidad.

Un comportamiento consistente desde octubre. Si se revisa el desempeño del dólar desde el 30 de octubre, se observa un descenso gradual pero constante. De valores cercanos a S/ 3.39, el tipo de cambio ha ido retrocediendo hacia niveles de S/ 3.36 y S/ 3.37. Esto confirma una tendencia estable sin sobresaltos, con días donde las cifras apenas varían centavos.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 18 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Y aunque la economía sigue estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició hoy, martes 18 de noviembre, con un precio de S/ 3.359 para la compra y S/ 3.372 para la venta, según la SUNAT. Con este comportamiento, la moneda estadounidense reafirma su estabilidad en el Perú, permitiendo un panorama cambiario predecible y beneficioso para la economía nacional.