¡Comprometida!

Milena Zárate anuncia que se CASARÁ con tatuador: "Por fin encontré a mi príncipe azul"

A través de sus redes, Milena Zárate reveló cómo su pareja Carlos Mendoza le pidió matrimonio en Estados Unidos y cuenta cómo es su relación.

Milena Zárate anuncia que se CASARÁ con tatuador
Milena Zárate anuncia que se CASARÁ con tatuador (Composición Karibeña)
11/11/2025

Milena Zárate es una artista de la cumbia peruana que ha estado envuelta en varias polémicas de la farándula, en especial por peleas con su hermana Greissy Ortega. Ahora, la cantante se acaba de comprometer en matrimonio con su pareja. 

¡SE CASA!

Hace unos días, el tatuador Carlos Mendoza de 37 años, le pidió la mano de Milena Zárate en matrimonio en Estados Unidos. La pareja ya lleva cinco años de relación amorosa, pero el último año han estado separados porque el joven viajó a Estados Unidos por trabajo, pero ahora han decidido que unirán sus vidas. 

En una entrevista con el programa 'Magaly TV: La Firme', la hermana de Greissy Ortega reveló muy emocionada cómo es su 'príncipe azul'. La cantante no dudó en llenar de elogios a su pareja sentimental. 

"Por fin encontré a mi príncipe azul, es un gran artista. La apariencia que tiene es de hombre así, pero sí tiene su carácter bastante fuerte. Es una persona muy noble, muy tranquilo, es equilibrado. Es un hombre en todo el sentido de la palabra", expresó. 

@atv.pe Milena se amarra con tatuador 💘🖋️ La colombiana deja claro que el amor está en el aire... y también en la piel. ¿Será su nueva historia definitiva? 😍 #MagalyTVLaFirme #milenazarate #ATV #tatuador #ATVPE ♬ sonido original - ATV.PE

¿Cómo Milena Zárate quiere su boda?

Además de contar cómo es su futuro esposo, Milena Zárate señaló que no espera que la deslumbren con joyas costosas, sino que la amen y respeten después de todo lo que ha tenido que vivir. Recordemos que tuvo una larga relación con el padre de su hija, pero terminó muy mal tras enterarse de su infidelidad con su hermana Greissy. 

Después, estuvo contando algunos detalles que desea tener en su boda a la luz del día, pero en la playas de Colombia. La artista está decidida en tener una celebración íntima con la presencia de las personas más importantes en su vida.

"Más allá de lo que pueda garantizar el anillo o las piedras que me pueda dar, no garantiza el amor que pueda sentir por mí, el respeto, la valoración hacia mí. Una boda íntima, linda, con muchas flores que sea a la luz del día en la playa, algo muy bonito y muy romántico con la gente que más quiero", cuenta la artista ante el medio de TV. 

De esta manera, la artista Milena Zárate ha decidido formar una nueva vida con su pareja, el tatuador Carlos Mendoza. El joven artista le pidió la mano hace unos días en Estados Unidos y ya estarían planeando su boda en Colombia con las personas más cercanas. 

