Claudio Pizarro enternece las redes al aparecer en tierno video con su bebé: "Su primer amor"

Claudio Pizarro vive una etapa especial a sus 47 años al disfrutar plenamente de la paternidad. En redes sociales se difundió un video donde el exdelantero del Bayern Múnich comparte un tierno momento con su hija menor, imágenes que despertaron reacciones y resaltaron su lado más familiar.

Un emotivo momento familiar que conmovió a sus seguidores

El video que enterneció a los usuarios fue compartido por Helen Ballón, actual pareja de Claudio Pizarro y madre de la menor. En las imágenes se aprecia al exgoleador jugando y pasando tiempo con su hija, en una escena cargada de afecto y complicidad. Junto a la publicación, Ballón acompañó el registro con un mensaje que reflejó la intensidad del vínculo entre padre e hija:

"Su primer amor llega antes que el lenguaje, antes que la memoria sepa quedarse".

La escena rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos resaltando la felicidad que transmite Pizarro en esta nueva etapa. Los seguidores no dudaron en destacar el cambio de rol del exfutbolista, ahora enfocado en disfrutar cada momento de la crianza, luego de haber alcanzado la cima del fútbol europeo y sudamericano.

Para muchos, el video evidenció que el exdelantero atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal. Tras años de éxito profesional y exposición mediática, hoy Pizarro prioriza su entorno familiar y demuestra, una vez más, que su legado va más allá de los goles y los títulos.

¿Quién es Helen Ballón, la pareja de Claudio Pizarro?

La identidad de la madre de la hija menor de Claudio Pizarro se hizo pública en noviembre, cuando el programa 'Magaly TV La Firme' reveló que el exfutbolista se había convertido nuevamente en padre. Fue entonces cuando se conoció que su pareja es Helen Ballón, una mujer de 37 años que conquistó el corazón del exseleccionado peruano.

Ballón ha desarrollado gran parte de su vida en Palm Beach, Florida, aunque mantiene un vínculo constante con el Perú. Además de su faceta personal, se desempeña como profesora de yoga y dicta clases en una escuela ubicada en Miraflores, actividad que combina con sus viajes y responsabilidades familiares.

La relación entre Pizarro y Ballón ha despertado curiosidad entre el público, no solo por el perfil reservado de ambos, sino también por la diferencia de edad entre ellos. Sin embargo, las imágenes compartidas en redes sociales reflejan estabilidad y complicidad, dejando en claro que ambos atraviesan un momento de plenitud.

En conclusión, Claudio Pizarro atraviesa una etapa de calma y felicidad familiar a sus 47 años. Un emotivo video compartido por Helen Ballón evidenció que el exfutbolista vive uno de los momentos más significativos de su vida, ahora alejado del fútbol y enfocado plenamente en su familia.