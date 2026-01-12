Explosión en show de Zaperoko en Trujillo deja heridos: "Gracias a Dios, estamos bien"

Una madrugada de música y salsa terminó en momentos de terror en Trujillo. Una fuerte explosión se registró dentro de la discoteca El Monasterio y dejó a varias personas heridas mientras se realizaba una presentación de la orquesta Zaperoko. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m. del lunes 12 de enero y generó pánico entre el público.

Una fuerte explosión se registró la madrugada del lunes 12 de enero durante una presentación de la orquesta Zaperoko en la discoteca El Monasterio, ubicada en la urbanización California, en la zona de El Golf, Trujillo. El hecho dejó varios heridos y provocó pánico entre los asistentes.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando el local estaba lleno y la música sonaba con fuerza. De pronto, un estruendo sorprendió a todos. En videos grabados por el público y difundidos en redes sociales se escuchan gritos, carreras y escenas de caos, mientras las personas intentaban salir del lugar lo más rápido posible.

Muchos asistentes pensaron que se trataba de un ataque extorsivo, por lo que el miedo se apoderó del ambiente. La evacuación fue inmediata y varios clientes salieron en medio del desorden, buscando ponerse a salvo.

Tras la explosión, se confirmó que varias personas resultaron heridas, entre ellas integrantes de la agrupación musical Clase A, además de jóvenes que se encontraban disfrutando del evento. Los afectados recibieron primeros auxilios en el lugar y luego fueron trasladados de emergencia a la clínica Sanna, donde continúan siendo atendidos.

Hasta el momento, no se ha informado cuántos heridos hay exactamente ni qué tan graves son sus lesiones. Las autoridades indicaron que esa información se dará a conocer conforme avance la evaluación médica.

Policía investiga qué pasó realmente

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar cerca de las 6:00 a. m. para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones. En un inicio, no se descartó ninguna hipótesis, sobre todo por el temor a un posible atentado.

Sin embargo, según versiones preliminares recogidas por medios locales, la PNP habría descartado que se trate de un caso de extorsión. Algunos testigos señalaron que la explosión podría haberse originado por una falla eléctrica, posiblemente relacionada con el sistema de aire acondicionado del local. En redes, usuarios comentaron que no sería la primera vez que ocurren incidentes similares en esa discoteca.

Zaperoko rompe su silencio tras el susto

Luego de la preocupación generada, la orquesta Zaperoko - La Resistencia Salsera del Callao se pronunció a través de un comunicado en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. La agrupación buscó llevar calma y despejar dudas tras los momentos de tensión vividos durante su presentación en Trujillo.

"Ante los mensajes, comentarios y muestras de preocupación recibidas tras lo ocurrido en nuestra última presentación en la ciudad de Trujillo, queremos informar a todos nuestros seguidores, familiares y amigos que gracias a Dios todos los integrantes de la orquesta Zaperoko se encuentran bien", señalaron.

La agrupación agradeció el cariño del público y explicó que el caso ya está en manos de las autoridades. Indicaron que se viene recabando toda la información necesaria para conocer qué ocurrió exactamente esa madrugada.

"Respecto al incidente ocurrido en la madrugada, este ya se encuentra en evaluación por parte de las autoridades correspondientes, en coordinación con los organizadores del evento, quienes serán los encargados de esclarecer lo sucedido", indicaron.

Finalmente, Zaperoko dejó en claro que la seguridad es lo primero. Remarcaron que este aspecto es una prioridad en cada una de sus presentaciones.

"Nosotros, como artistas, priorizamos siempre la seguridad de nuestro equipo y de nuestro público, y confiamos en que las instancias competentes brindarán la información oficial correspondiente", añadieron.

En conclusión, el incidente registrado durante la presentación de Zaperoko en una discoteca de Trujillo dejó varios heridos y generó momentos de pánico entre los asistentes. Mientras las personas afectadas continúan recibiendo atención médica, la Policía Nacional mantiene las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión y esclarecer las responsabilidades correspondientes.