Eventos & Catering Jacky se lució con decoración de globos en la preventa de Corporación Universal

Corporación Universal logró grandes resultados con su más reciente preventa y Eventos & Catering Jacky destacó con una llamativa puesta en escena basada en globos. Su propuesta decorativa no solo embelleció el espacio, sino que aportó un ambiente festivo que fue ampliamente comentado por todos los presentes.

Eventos & Catering Jacky: Decoración de globos en CU

El pasado jueves 20 de noviembre, Corporación Universal realizó su preventa en el local 'El Miraflorino', donde presentó su nueva propuesta de contenidos para Exitosa, Karibeña y La Kalle, pensada para la programación del 2026. Eventos & Catering Jacky se hizo presente con una espectacular decoración de globos que transformó el recinto en un espacio de glamour aéreo, demostrando que la ambientación es clave para cautivar a los invitados y crear una experiencia inmersiva.

La decoración se centró en una sofisticada y elegante paleta de colores corporativos. Se utilizaron globos en tonos azul marino intenso, blanco puro y plateado metálico para crear un impacto visual acorde a la marca de Corporación Universal.

La composición fue un arco orgánico y voluminoso que mezcló globos de distintos tamaños y acabados. Se incluyeron globos transparentes y esferas con efecto espejo, además de brillantes estrellas de papel metálico, lo que añadió textura y profundidad al diseño.

La instalación no solo sirvió como un fondo escénico, sino también como un punto de bienvenida perfecto para los invitados a la preventa de Corporación Universal. Este vibrante despliegue de colores y formas se convirtió inmediatamente en el telón de fondo ideal para fotografías, garantizando que el evento fuera memorable y compartible en redes sociales.

¿Una decoración de globos en tu próximo evento?

Si estás planificando tu próxima celebración o lanzamiento corporativo, no subestimes el poder de la decoración con globos. Más allá del adorno tradicional, una instalación moderna y profesional puede transformar completamente un espacio, creando un fondo visualmente impactante y fotogénico que eleva el glamour del evento.

Si te gustó lo que realizó Eventos & Catering Jacky durante la preventa de Corporación Universal, no dudes en contactarte con ellos. Puedes encontrarlos en sus redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, donde muestran cada uno de sus exhibiciones.

En resumen, la colaboración entre Corporación Universal y Eventos & Catering Jacky demostró ser una fórmula de éxito para eventos de alto perfil. La impecable decoración de globos no solo embelleció la preventa, sino que confirmó a la empresa como líder en la creación de ambientes visualmente inolvidables.