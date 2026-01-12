Magaly Medina confiesa inesperadas molestias tras cirugía estética en Argentina: "He tenido una complicación"

Magaly Medina vive días clave de recuperación tras someterse a un lifting facial en Argentina y decidió contar con franqueza cómo afronta el postoperatorio. Su testimonio, difundido en entrevistas y redes sociales, la volvió a colocar en el centro de la conversación pública y generó diversas reacciones.

Magaly Medina habla sin filtros sobre las molestias de su postoperatorio

En entrevista con el diario Trome, Magaly Medina contó que, tras la cirugía estética, presentó algunas molestias que no tenía previstas. La conductora señaló que la inflamación persistió más de lo esperado y que incluso apareció una pequeña complicación que requirió evaluación médica.

"Todavía estoy muy inflamada y he tenido una pequeña complicación; hoy (anoche) me verá el doctor para aliviar esa molestia", relató la periodista, quien explicó que la atención médica se vio condicionada por la disponibilidad de los especialistas durante el fin de semana.

Medina también reconoció que su propia actividad pudo influir en el malestar físico. Según explicó, no habría respetado completamente el reposo indicado tras la intervención, lo que terminó afectando su proceso de recuperación.

"Esperemos que no (se complique), pero hoy descansaré porque ayer caminé mucho, creo", expresó, mostrando una postura más cautelosa frente a los cuidados médicos.

Más allá de lo físico, la conductora destacó el inesperado impacto que tuvo su experiencia en redes sociales. Los videos que compartió sin maquillaje, sin filtros y sin producción alcanzaron cifras inusuales de visualizaciones, generando miles de comentarios.

"Mis videos al natural y sin producción que he posteado tienen millones de vistas y los comentarios ya van a llegar a los 10 mil. Jamás imaginé el nivel de expectativa que iba a causar publicar el paso a paso de mi intervención", sostuvo.

Para Medina, exponer este proceso responde a una decisión personal y a su rechazo por el secretismo habitual en el espectáculo.

"Creo que todos estamos acostumbrados a ocultar lo que nos hacemos y de pronto aparecer deslumbrantes como si se tratara de un milagro de la naturaleza", remarcó.

Su estadía en Argentina y el cariño de los peruanos

Durante su permanencia en Argentina, Magaly Medina también llamó la atención por el uso constante de pañuelos en sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales. Ante las especulaciones, la conductora aclaró que se trata de accesorios que ha comprado a lo largo de los años y que decidió llevar consigo para esta etapa de recuperación.

"Sí, son pañuelos que me he comprado a lo largo de los años, más bien traje muy pocos", explicó.

Además, la periodista resaltó el afecto recibido por parte de la comunidad peruana en Buenos Aires. Según contó, varios compatriotas se acercaron a expresarle su apoyo, protagonizando momentos que la marcaron emocionalmente.

"Muchísimo, no sabes qué alegría abrazar a tantos compatriotas. Me he topado con peruanos que hacen Uber y que no me han querido cobrar el taxi, una emoción difícil de describir", comentó.

En conclusión, Fiel a su estilo directo, Magaly Medina afronta su recuperación sin ocultamientos y comparte cada etapa de su postoperatorio. Con ello genera impacto mediático y abre un debate sobre las cirugías estéticas, dejando claro que seguirá hablando sin filtros incluso en sus momentos más vulnerables.