Precio del DÓLAR HOY, 19 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú se mantiene en rangos controlados y sin variaciones fuertes, según datos oficiales.

Precio del dólar hoy, 19 de noviembre.
19/11/2025

El dólar registró una jornada estable este miércoles 19 de noviembre, consolidando la tendencia de calma cambiaria que ha predominado en las últimas semanas. Sin grandes variaciones, el tipo de cambio se mantiene firme frente al sol peruano, en un contexto de equilibrio entre oferta y demanda.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy se ubica en S/ 3.366 para la compra y S/ 3.372 para la venta, mostrando un comportamiento similar al del día anterior y confirmando la estabilidad que viene marcando el mes de noviembre.

Una tendencia de estabilidad sostenida. Durante las últimas semanas, el dólar ha transitado dentro de un rango controlado que no supera los S/ 3.39, reflejando un mercado sin presiones externas importantes. Este panorama beneficia a los consumidores y empresarios, al ofrecer previsibilidad en los precios y en las operaciones comerciales que se realizan en moneda extranjera.

Precio del dólar del 1 al 19 de noviembre. (SUNAT)
De acuerdo con analistas económicos, el tipo de cambio se mantiene estable debido a una combinación de factores internos, como el manejo prudente de la política monetaria, y externos, como la moderación del dólar a nivel internacional.

El rol del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) continúa interviniendo de manera puntual cuando se detectan movimientos bruscos, a fin de evitar desequilibrios. Además, las sólidas reservas internacionales del país han contribuido a mantener la confianza de los inversionistas.

Este control cambiario ha permitido que el sol peruano se mantenga como una de las monedas más estables de la región. Incluso en momentos de incertidumbre mundial, nuestra moneda se ha mantenido firme.

Un mes sin sobresaltos. Si se compara con las cotizaciones de finales de octubre, el dólar ha mostrado pequeñas variaciones que confirman la estabilidad del mercado. Desde valores cercanos a S/ 3.39, la moneda estadounidense se ha mantenido por debajo de ese nivel durante noviembre, con ligeros ajustes diarios sin tendencia al alza ni a la baja.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 19 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía sigue estable, es importante estar atento para no perder dinero y aprovechar mejor tus ahorros.

Además, se sugiere revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Además de la SUNAT, puedes consultar estas fuentes seguras para conocer el tipo de cambio actualizado:

En resumen, el dólar inició este miércoles 19 de noviembre con un precio de S/ 3.366 para la compra y S/ 3.372 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense continúa mostrando una evolución estable en el Perú, favoreciendo la confianza del público y el equilibrio económico en las transacciones financieras del país.

