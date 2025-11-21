Precio del DÓLAR HOY, 21 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar volvió a registrar una jornada sin sobresaltos este viernes 21 de noviembre, confirmando la tendencia de estabilidad que viene marcando el tipo de cambio en las últimas semanas. El sol peruano sigue mostrando resistencia frente a la moneda estadounidense.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy se ubica en S/ 3.377 para la compra y S/ 3.385 para la venta, manteniéndose en niveles similares a los registrados durante los últimos días.

Un cierre de semana sin grandes cambios. Durante noviembre, el precio del dólar se ha mantenido estable, moviéndose dentro de un rango controlado. Las variaciones diarias han sido mínimas, lo que evidencia un mercado tranquilo y sin presiones externas significativas.

Precio del dólar del 1 al 21 de noviembre. (SUNAT)

Este comportamiento estable brinda confianza tanto a inversionistas como a ciudadanos, ya que evita fluctuaciones bruscas en los precios de bienes y servicios relacionados con el tipo de cambio.

Factores que sostienen la estabilidad. El equilibrio actual del dólar se explica por la intervención prudente del Banco Central de Reserva (BCR), que actúa cuando se detectan movimientos abruptos. Además, las reservas internacionales continúan siendo un respaldo sólido para mantener la estabilidad del sol peruano.

A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantiene una política moderada en torno a las tasas de interés, lo que también ayuda a que la cotización del dólar no experimente alzas abruptas en los mercados emergentes como el peruano.

Comportamiento durante el mes. Si se revisan las cotizaciones desde fines de octubre, se observa que el tipo de cambio ha oscilado entre los S/ 3.36 y S/ 3.39. A pesar de pequeños ajustes diarios, no se ha producido un cambio significativo que altere la tendencia general.

Para muchos analistas, la estabilidad del dólar refleja la confianza en la economía local y una demanda constante, sin excesos ni desbalances.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 21 de noviembre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, primero revisa bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía sigue estable, es clave estar informado para no perder dinero y sacarle el máximo provecho a tus operaciones.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició este viernes 21 de noviembre con un precio de S/ 3.377 para la compra y S/ 3.385 para la venta, según la SUNAT. La jornada marca el cierre de una semana estable, en la que el tipo de cambio se mantuvo firme y el sol peruano demostró fortaleza frente a la moneda extranjera.