Precio del DÓLAR HOY, 25 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú presentó una ligera variación este martes 25 de noviembre, aunque se mantiene dentro del rango estable que ha caracterizado su comportamiento en las últimas semanas. La moneda estadounidense continúa mostrando movimientos controlados frente al sol.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio de hoy se ubica en S/ 3.380 para la compra y S/ 3.397 para la venta, registrando un leve incremento frente al día anterior, pero sin alterar la tendencia general de estabilidad cambiaria.

Comportamiento del dólar en noviembre. Durante las últimas semanas, el precio del dólar ha mostrado variaciones mínimas, manteniéndose entre los S/ 3.35 y S/ 3.39. Este panorama refleja un mercado estable, donde la oferta y la demanda de divisas se mantienen equilibradas gracias al desempeño de la economía local.

Precio del dólar del 1 al 25 de noviembre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa cumpliendo un papel clave, interviniendo cuando se presentan fluctuaciones bruscas para garantizar la estabilidad del tipo de cambio. Gracias a ello, el sol peruano mantiene su solidez frente a la moneda estadounidense.

Factores externos e internos. A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha mantenido su política monetaria sin grandes cambios, lo que ha evitado presiones sobre los mercados emergentes. En el plano interno, la estabilidad fiscal y el flujo constante de dólares por exportaciones mineras y agroindustriales han contribuido a sostener el equilibrio del mercado.

Los analistas señalan que la estabilidad cambiaria beneficia tanto a las empresas como a los ciudadanos, ya que permite una mejor planificación de gastos e inversiones. Además, reduce el impacto de la inflación importada, un factor importante en el contexto económico global actual.

Balance general. A lo largo de noviembre, el dólar no ha mostrado alzas abruptas, sino ligeros movimientos que confirman una tendencia plana. Este comportamiento ha sido constante desde fines de octubre, con una leve inclinación hacia la baja en algunos días, lo que refuerza la estabilidad del mercado cambiario peruano.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 25 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Ten en cuenta que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que estés usando. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se sugiere revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició este martes 25 de noviembre con una cotización de S/ 3.380 para la compra y S/ 3.397 para la venta, según la SUNAT. La jornada reafirma la calma del tipo de cambio en el Perú, mostrando un escenario estable y favorable para la economía nacional.