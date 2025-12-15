Darinka Ramírez responde a Xiomy Kanashiro por indirectas en canciones: "A mí no me mantienen"

Darinka Ramírez no se quedó callada luego de que Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, fuera consultada por ella en el programa "América Hoy". La ex de la 'Foquita' dejó en claro que no tiene problemas con Xiomy, pero soltó un tremendo mensaje que viene dando que hablar.

Darinka Ramírez le responde con todo a Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, rompió su silencio y respondió sin pelos en la lengua a las recientes declaraciones de Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista. En entrevista con "América Hoy", la artista aclaró que no tiene ningún conflicto con Xiomy, pero aprovechó para lanzar una frase que dio de qué hablar.

Todo comenzó cuando la reportera del programa le comentó a Darinka las declaraciones de Xiomy sobre ella. La exabailarina había asegurado que no la conocía, pero que le deseaba lo mejor.

"No sé si viste las declaraciones de Xiomy, le preguntamos si te conocía y ella dijo: 'No, yo no la conozco, pero le deseo lo mejor'", contó la periodista.

Ante eso, Darinka respondió tranquila, pero dejando en claro su posición. La cantante se mostró serena y resaltó que siempre será la mamá de la hija de Jefferson Farfán.

"Bueno, no tendría por qué chocar conmigo, ¿no? Porque nosotros, bueno, en realidad no nos conocemos. Sé de ella que es su nueva pareja. Pero, a la final, ellos pueden ser la mamá de su hija para toda la vida. Así que, vamos, que por ahí tener alguna relación, si es algo fijo, pues, del papá de mi hija", comentó con serenidad.

La artista evitó entrar en enfrentamientos directos, aunque sus palabras dejan claro que no busca ningún tipo de rivalidad con la nueva pareja de Farfán. La conversación se tornó más picante cuando la reportera tocó el tema de las supuestas indirectas en canciones, a lo que Xiomy habría respondido anteriormente que le parecía "inmaduro". Darinka no dudó en defender su trabajo y su rol como madre soltera.

"Me salió un TikTok por ahí que le parece inmaduro. Pero, bueno, yo tengo que facturar por mi hija. A mí no me mantienen. Entonces tengo que suplir las necesidades de mi hija", sentenció firme.

Sobre la relación de Jefferson Farfán y su hija

Además, Darinka habló sobre el reencuentro entre su hija y Jefferson Farfán. Contó que el exfutbolista recién la visitó por su cumpleaños, luego de cuatro meses sin verla.

"Bueno, cada persona ejerce su paternidad. Él la vio el día 11, ayer, por su cumpleaños, pero ya habían pasado 4 meses. Para mí sigue siendo alguien ausente para mi hija", afirmó.

También se refirió al tipo de amor que, según ella, debería demostrar un padre. En ese sentido, remarcó que no se trata solo de fechas especiales, sino de una presencia constante.

"Cuando un padre ama, está pendiente de su hija, preocupado, cuando pasan malas cosas también, preguntar sobre su salud, lo que necesita, porque una que no es pudiente, que tiene toda la plata del mundo, se esmera por darle lo mejor. Trabajo para eso, para ella, para darle lo mejor y que sea feliz. Pero no entiendo su forma de amar", declaró con evidente molestia.

En conclusión, Darinka Ramírez dejó en claro que no busca pelea con Xiomy Kanashiro, pero tampoco se deja provocar. La cantante aseguró que su prioridad es su hija y que trabaja duro para sacarla adelante, sin depender de nadie.