Darinka conmueve con mensaje a su hija tras cumple celebrado por Farfán: "Seguiremos remando juntas"

Darinka Ramírez emocionó a sus fans con un emotivo mensaje dedicado a su pequeña hija Luana, quien acaba de cumplir tres años. Y aunque el exfutbolista Jefferson Farfán también celebró por todo lo alto el cumpleaños de la niña, lo que llamó la atención fueron las palabras de la influencer que resaltó su labor incondicional de madre.

Darinka y su mensaje a su hija tras fiesta celebrada por Farfán

La modelo y cantante Darinka Ramírez conmovió a sus seguidores con un mensaje lleno de amor hacia su hija Luana, quien cumplió tres años este 12 de diciembre. Mientras el exfutbolista Jefferson Farfán celebraba por todo lo alto el cumpleaños de su pequeña, la influencer sorprendió con una publicación muy emotiva y una canción dedicada especialmente a la niña.

Darinka Ramírez decidió celebrar el cumpleaños de su hija de una forma muy especial. A través de sus redes sociales, la modelo anunció que escribió y grabó una canción dedicada exclusivamente a su pequeña Luana, la cual lleva su nombre y fue estrenada en todas las plataformas digitales el mismo día de su cumpleaños.

"Este 13 de diciembre a las 7:00 p.m. lanzo 'Luana', una canción muy especial para mi hija. Disponible en YouTube y en todas las plataformas. ¡Suscríbanse a mi canal y no se lo pierdan!", escribió la modelo en sus redes.

Pero eso no fue todo. Darinka subió al día siguiente un mensaje lleno de emoción que tocó los corazones de sus seguidores. En este post, la influencer posteó imágenes con su hija, donde aparece muy sonriente.

"Feliz cumpleaños a la niña que me devolvió a la vida. Que hoy y siempre seas feliz. Luana, princesa de mi corazón, que Dios te cuide y guíe nuestro camino para seguir remando juntas. Mami siempre estará para ti y verá todo lo que sea necesario para que tú estés bien. Te amo, corazón mío", escribió, resaltando su papel incondicional junto a su hija. ¿Habrá sido indirecta para Farfán?

Cumpleaños celebrado por Jefferson Farfán, ¿sin Darinka?

El cumpleaños de la menor fue celebrado por su padre, quien compartió varias imágenes en redes sociales mostrando un ambiente lleno de amor familiar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Darinka y Jefferson no publicaron ninguna foto juntos, lo que hizo pensar que cada uno festejó por separado.

El popular '10 de la calle' no dejó pasar la fecha y celebró los tres añitos de su engreída en una fiesta junto a sus hijos y su madre, Doña Charo, quien no podía faltar en el evento. En su cuenta de Instagram, Farfán publicó varias fotos abrazando a su pequeña, con un mensaje que enterneció a todos sus seguidores.

"Feliz cumpleaños, mi princesa. Hoy cumples 3 añitos, eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar. Que Dios te cuide siempre, que crezcas rodeada de amor y que nunca pierdas tu inocencia, tu dulzura y esa luz tan hermosa que llevas dentro", escribió el exjugador de la selección peruana.

El deportista se mostró sonriente durante toda la jornada, pero en ninguna de sus publicaciones mencionó a la madre de la pequeña, Darinka Ramírez. Esto generó especulaciones sobre si ambos organizaron celebraciones por separado.

En conclusión, el cumpleaños número tres de la pequeña Luana mostró dos celebraciones distintas, pero un mismo sentimiento de amor por parte de sus padres. Mientras Jefferson Farfán la homenajeó con una emotiva fiesta familiar, Darinka Ramírez le dedicó una canción y palabras cargadas de ternura. Aunque ambos evitaron mencionarse públicamente, dejaron claro que su prioridad sigue siendo su hija.