Darinka Ramírez y su reacción sobre posible matrimonio de Jefferson Farfán: "Estoy esperando la fecha"

Darinka Ramírez volvió a llamar la atención tras ser consultada por los rumores de un posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro.

Darinka Ramírez sorprende con reacción ante rumores de boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro
Darinka Ramírez sorprende con reacción ante rumores de boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro (Composición: La Karibeña)
12/12/2025

Los rumores sobre una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro siguen generando expectativa, y esta vez la atención cayó en Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista. La modelo apareció en televisión y sorprendió con su reacción al ser consultada por el supuesto compromiso. Su respuesta, directa y natural, llamó la atención del público.

Darinka Ramírez comenta sobre el presunto matrimonio de Farfán

Darinka Ramírez visitó el set de América Hoy, donde fue inevitable que le consultaran por la reciente conversación entre 'Cuto' Guadalupe y Jefferson Farfán acerca de la presunta boda con Xiomy Kanashiro. La joven modelo sorprendió al responder con humor y una cuota de ironía, revelando que incluso ya piensa en los preparativos para su hija.

"Estoy esperando la fecha para alistar el vestido de mi hija, que avisen con anticipación para hacer algo bonito", comentó ante las cámaras, dejando desconcertados a los conductores.

Su reacción se sumó a la creciente ola de comentarios luego de que Xiomy compartiera en redes una fotografía luciendo un anillo brillante. La imagen desató especulaciones inmediatas sobre un posible compromiso con el exfutbolista, lo que motivó al programa a buscar la opinión de Darinka.

Aunque mantuvo un tono tranquilo, la modelo fue clara al remarcar que su única preocupación es el rol de Farfán como padre. "Bueno, ya son sus decisiones. Yo no tengo nada que ver ahí, la verdad. Lo único que espero es que sea buen padre", señaló, dejando claro que su vínculo con Jefferson quedó en el pasado, pero su responsabilidad con su hija se mantiene vigente.

¡Lanzará nuevo tema dedicada a su hija!

Ahora, la  joven ha incursionado en el mundo de la música. Primero como modelo del videoclips, pero decidió lanzarse como cantante y poco a poco ha estado preparándose. Ahora, Darinka anuncia el próximo estreno de su segundo tema inédito que va dedicado a su pequeña Luana

"Una canción profundamente especial y llena de sentimiento. Compuesta desde el corazón y dedicada a mi hija, esta persona tan única y maravillosa que ilumina mi vida, "Luana" nace como un homenaje a su esencia, su sonrisa y todo lo que inspira. Acompáñame en este estreno y comparte conmigo la emoción de celebrar este vínculo tan especial. ¡No te lo pierdas!", expresó en sus redes sociales. 

Este sencillo llevará el nombre de su hija, Luana, y se estará lanzando oficialmente el sábado 13 de diciembre con un videoclip exclusivo, pero también se compartirá en todas las plataformas digitales. 

"Eres mi sol en la mañana, eres la que me enseñó a vivir", se menciona una parte de la letra en el videoclip compartido en sus redes sociales. Donde además, se puede observar una recopilación del nacimiento de la niña hasta su edad actual y ambas paseando en un prado al lado de caballos, luciendo muy felices. 

Mientras los rumores sobre una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro continúan alimentando las conversaciones en redes y programas de espectáculos, Darinka Ramírez prefiere mantenerse al margen y centrar su energía en su hija y en su carrera musical.

