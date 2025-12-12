Jefferson Farfán celebra los 3 años de su hija sin Darinka Ramírez: "Eres mi alegría más grande"

Desde hace unos meses, Darinka Ramírez y Jefferson Farfán están en medio de un lío legal por su pequeña hija. Aunque la joven señaló que el expelotero no veía a su hija en varios meses, ahora reapareció don la niña celebrando su cumpleaños.

Jefferson Farfán celebra cumple de su hija

El empresario Jefferson Farfán no ha mantenido una buena relación con la madre de su última hija en los últimos meses, luego que lo denunciaran por haber agredido verbalmente a Darinka Ramírez frente a la menor. Esto generó muchos problemas entre ambos padres, haciendo que el exfutbolista mantenga la distancia con su la niña.

A pesar de que hace unos días, la influencer señaló la ausencia de Jefferson Farfán como figura paterna de la niña, debido a que no la ve desde hace meses. Ahora, la 'Foquita' apareció en sus redes sociales con un tierno mensaje para su pequeña con fotografías de lo que fue su fiesta de cumpleaños por sus tres añitos.

En las imágenes compartidas se puede ver al novio de Xiomy Kanashiro cargando a su pequeña para luego tomarse fotos con toda la familia y su madre Doña Charo. Así mismo, se observó la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó a su menor hija.

"Feliz cumpleaños mi princesa. Hoy cumples 3 añitos, eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar. Que Dios te cuide siempre, que crezcas rodeada de amor y que nunca pierdas tu inocencia, tu dulzura y esa luz tan hermosa que llevas dentro", expresó en sus redes.

Aunque lo que llamó la atención es que el pelotero decidió limitar los comentarios en la publicación de la fiesta de su hija. Dejando solo los buenos deseos de algunos amigos cercanos a él y a su familia.

En guerra con Darinka Ramírez

En más de una ocasión, Darinka Ramírez ha expresado la falta de compromiso de Farfán como padre de su hija, afirmando que las veces donde la visita o sacaba a pasear a un lugar público era para promocionar su mall KM40, algo que no fue de su agrado.

Ahora, Jefferson Farfán ha celebrado con mucho entusiasmo el cumpleaños de su hija Luana por sus tres añitos acompañado de su familia, pero también con al ausencia de Xiomy Kanashiro aparentemente porque no aparece en las fotos publicadas. Por su parte, Darinka Ramírez estaría preparando una fiesta de su parte para su pequeña.