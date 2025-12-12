RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Celebra!

Jefferson Farfán celebra los 3 años de su hija sin Darinka Ramírez: "Eres mi alegría más grande"

A través de sus redes, Jefferson Farfán compartió algunas fotos celebrando el cumpleaños de su hija menor junto a su familia, pero con la ausencia de Darinka Ramírez.

Jefferson Farfán celebra los 3 años de su hija sin Darinka Ramírez
Jefferson Farfán celebra los 3 años de su hija sin Darinka Ramírez (Instagram)
12/12/2025

Desde hace unos meses, Darinka Ramírez y Jefferson Farfán están en medio de un lío legal por su pequeña hija. Aunque la joven señaló que el expelotero no veía a su hija en varios meses, ahora reapareció don la niña celebrando su cumpleaños. 

Jefferson Farfán celebra cumple de su hija

El empresario Jefferson Farfán no ha mantenido una buena relación con la madre de su última hija en los últimos meses, luego que lo denunciaran por haber agredido verbalmente a Darinka Ramírez frente a la menor. Esto generó muchos problemas entre ambos padres, haciendo que el exfutbolista mantenga la distancia con su la niña.

A pesar de que hace unos días, la influencer señaló la ausencia de Jefferson Farfán como figura paterna de la niña, debido a que no la ve desde hace meses. Ahora, la 'Foquita' apareció en sus redes sociales con un tierno mensaje para su pequeña con fotografías de lo que fue su fiesta de cumpleaños por sus tres añitos. 

En las imágenes compartidas se puede ver al novio de Xiomy Kanashiro cargando a su pequeña para luego tomarse fotos con toda la familia y su madre Doña Charo. Así mismo, se observó la lujosa fiesta de cumpleaños que le organizó a su menor hija.

"Feliz cumpleaños mi princesa. Hoy cumples 3 añitos, eres mi alegría más grande, mi razón para esforzarme y el regalo más bonito que la vida me pudo dar. Que Dios te cuide siempre, que crezcas rodeada de amor y que nunca pierdas tu inocencia, tu dulzura y esa luz tan hermosa que llevas dentro", expresó en sus redes. 

¿Incómoda? Pamela Franco impacta con su reacción cuando Cueva explica por qué aún no se casan
Lee también

¿Incómoda? Pamela Franco impacta con su reacción cuando Cueva explica por qué aún no se casan

Aunque lo que llamó la atención es que el pelotero decidió limitar los comentarios en la publicación de la fiesta de su hija. Dejando solo los buenos deseos de algunos amigos cercanos a él y a su familia. 

Abogada de Johana Cubillas anuncia acciones legales contra Juan Ichazo: "Por conducta deshonrosa"
Lee también

Abogada de Johana Cubillas anuncia acciones legales contra Juan Ichazo: "Por conducta deshonrosa"

En guerra con Darinka Ramírez

En más de una ocasión, Darinka Ramírez ha expresado la falta de compromiso de Farfán como padre de su hija, afirmando que las veces donde la visita o sacaba a pasear a un lugar público era para promocionar su mall KM40, algo que no fue de su agrado. 

Ahora, Jefferson Farfán ha celebrado con mucho entusiasmo el cumpleaños de su hija Luana por sus tres añitos acompañado de su familia, pero también con al ausencia de Xiomy Kanashiro aparentemente porque no aparece en las fotos publicadas. Por su parte, Darinka Ramírez estaría preparando una fiesta de su parte para su pequeña. 

Temas relacionados 3 añitos Darinka Ramírez eres mi alegría fiesta hija Jefferson Farfán

Siga leyendo

Lo Más leído

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Tula Rodríguez y su fuerte respuesta a los rumores sobre un romance con Pilar Arana: "La que es feliz"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Francisca Aronsson deja en shock a fans al aparecer 'embarazada' en redes: "Ha sido un verdadero reto"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña