Abogada de Johana Cubillas anuncia acciones legales contra Juan Ichazo: "Por conducta deshonrosa"

La tensión entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez volvió a escalar tras nuevas revelaciones que reactivaron su conflicto público. En medio de este escenario, la abogada de Cubillas, Mónica Salas, anunció que su patrocinada iniciará una demanda contra el argentino por motivos distintos a los mencionados antes. Sus declaraciones a "América Hoy" dieron un nuevo giro a la polémica.

La abogada anuncia demanda y detalla pruebas encontradas

Mónica Salas explicó que Johana Cubillas procederá con una demanda de divorcio, pero no por adulterio, como ella misma había insinuado anteriormente, sino por "conducta deshonrosa". La letrada afirmó que cuentan con material contundente obtenido del iPad de los hijos de la pareja, dispositivo que estaría sincronizado con la cuenta iCloud de Juan Ichazo.

"Mi patrocinada va a demandar un divorcio, pero no por adulterio, sino por conducta deshonrosa, porque las pruebas que tenemos en el iPad de los hijos de mi patrocinada son gravísimas. Por supuesto, no las voy a dar porque quedan para mi proceso. Pobrecita lo que está pasando mi patrocinada con todas las calumnias", declaró Salas.

La abogada también fue consultada sobre si dichas pruebas tendrían relación con otras mujeres, incluida Macarena Vélez. Aunque evitó dar detalles específicos, dejó entrever que el contenido encontrado comprometería gravemente a Ichazo.

"Es tan descuidado y le importan tan poco sus hijos que no se ha acordado de que está sincronizado con el iPad de sus hijos, y cuando Johana Cubillas lo revisó se ha encontrado todo esto que por fin me lo ha entregado. Hay cosas peores", afirmó la defensora, insinuando que la situación podría ser más compleja de lo que se ha expuesto públicamente.

Denuncia por falta de pago de pensión alimentaria

Además del proceso de divorcio, otro punto que generó atención fue la situación económica de los hijos de la pareja. En la entrevista, Mónica Salas también confirmó que Juan Ichazo no estaría cumpliendo con la pensión alimentaria desde hace dos meses, tal como lo denunció Johana Cubillas.

"Yo trabajo con pruebas. Mi patrocinada sí puede mostrar las pruebas de que el papá de sus hijos le debe dos meses de pensión. Siempre vamos a agotar las vías previas, que son las actas de conciliación, y evitamos un proceso largo", comentó la abogada.

La representante legal afirmó que ya cuentan con los documentos que acreditan la deuda y que buscarán resolver el problema por las vías correspondientes antes de iniciar un proceso judicial más extenso.

La disputa entre Johana Cubillas y Juan Ichazo no solo continúa, sino que tomó un rumbo legal más firme con el anuncio de una demanda por "conducta deshonrosa" y con la confirmación de una presunta deuda de pensión. Mientras las tensiones siguen creciendo y nuevas pruebas salen a la luz, queda claro que el conflicto aún tiene capítulos por desarrollarse.