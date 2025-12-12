Juan Ichazo expone chats donde Johana Cubillas condiciona el divorcio: "Será con demanda, ya te dije"

Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, volvió a encender la polémica con su ex Johana Cubillas, al mostrar chats privados con ella. Según los mensajes que expuso en "Magaly TV La Firme", su ex lo amenaza con demandarlo y condiciona el divorcio.

El argentino Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, expuso mensajes privados con su expareja Johana Cubillas. Según los chats, ella lo amenaza con demandarlo por adulterio y además condiciona el divorcio al pago de los alimentos de sus hijos.

Durante el último programa de "Magaly TV La Firme", se presentaron las conversaciones que ambos habrían tenido el pasado 3 de noviembre. En ellas, la hija de Teófilo Cubillas deja en claro que no piensa firmar el divorcio de forma rápida y que llevará el caso por la vía judicial si no llegan a un acuerdo económico.

"Te digo una cosa más, yo no te voy a dar el divorcio hasta que solucionemos los temas de alimentos de los chicos", le escribió Johana, dejando claro que el proceso no será sencillo.

En otro mensaje, Johana advierte que no firmará el divorcio notarial y que piensa demandar a Ichazo por adulterio. Según ella, tiene la intención de demostrar que su expareja inició una relación con Macarena Vélez cuando aún estaban casados.

"No te voy a dar el divorcio notarial porque va a ser con demanda, ya te dije, y va a ser después de que salga lo de la pensión de alimentos. Yo un proceso de divorcio por adulterio me lo llevo fácil. Si quieres negociar algo dile a tu abogado que llame al mío", escribió la empresaria.

Pero eso no fue todo. En otra parte del chat, Johana lanza una indirecta a Macarena Vélez, dejando claro que la exchica reality tendrá que esperar si quiere formalizar su romance con el argentino.

"Yo no sé cuántos años tiene Macarena, si quiere casarse y tener hijos, pero no va a poder hacer nada hasta que no nos divorciemos. Avísale, porque si llegas a tener un hijo fuera del matrimonio, te tendría bien agarrado de los...", añadió la 'Nena'.

Un divorcio lleno de tensión

Según lo que mostró el programa, Johana Cubillas busca llevar el proceso por la vía legal y no notarial, lo que podría demorar aún más la separación. Para la abogada Lady Peña, probar un caso de adulterio no es fácil, pues se necesita evidencia directa y no solo rumores o actitudes sospechosas.

"¿Qué significa el adulterio? Es cuando una persona está casada mantiene relaciones extramatrimoniales, donde yo puedo comprobar que existe la relación sexual. ¿Cómo es la mejor forma de yo demostrar que ha pasado eso? Un hijo extramatrimonial", explicó la letrada.

Por su parte, Juan Ichazo lamentó la situación. La pareja de Macarena Vélez aseguró que solo busca separarse en buenos términos.

"Yo quería separarme en buenos términos. La última vez le mandé una carta notarial en donde le dije que asumiría todos los gastos", declaró ante las cámaras de Magaly Medina.

En conclusión, el enfrentamiento entre Juan Ichazo y Johana Cubillas parece no tener fin. Mientras el argentino afirma que busca cerrar el capítulo en paz, su ex insiste en que hubo adulterio y que no firmará el divorcio hasta resolver los temas económicos y familiares. La situación sigue generando polémica y mantiene a Macarena Vélez, actual pareja de Ichazo, en medio de la disputa.