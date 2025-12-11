Johana Cubillas revela que pedirá el divorcio por adulterio a Juan Ichazo: "Estaba con Macarena desde febrero"

La tensión entre Johana Cubillas y Juan Ichazo volvió a poner a Macarena Vélez en el centro de la atención. La ex chica reality quedó envuelta en un enfrentamiento que se viralizó por los insultos de la madre de los hijos de su pareja. Ahora la disculpa escaló debido a que Johana, anunció que pedirá el divorcio por adulterio.

Johana Cubillas anuncia divorcio por adulterio

En una reciente entrevista con 'América Hoy', Johana Cubillas sorprendió al detallar por qué su divorcio con Juan Ichazo aún no se concretó. La influencer explicó que ambos acudieron a una conciliación, pero no llegaron a ningún acuerdo debido a que, según aseguró, Ichazo pretendía que ella cubriera los gastos del trámite.

"Inicialmente cuando yo le digo a Juan para hacer todo el tema de divorcio notarial, que incluso lo hablamos en la conciliación y todo, Juan pretendía que yo lo pague, y yo no iba a pagarlo de ninguna manera", señaló ante cámaras.

Al no darse ese consenso, Cubillas afirmó que el caso pasará a manos del área jurídica y que la causal será adulterio. Aseguró que su expareja ya mantenía una relación con Macarena Vélez cuando todavía convivía en su casa.

"El divorcio se verá por otras causas. (¿Por adulterio?) Adulterio hubo. Juan vive en mi casa hasta el 12, 13 de febrero porque el 14 nos vamos a Argentina. Él ya estaba con Macarena desde los primeros días de febrero. Adulterio hubo de todas maneras", afirmó con contundencia.

Por otro lado, Johana también reveló que incluso su madre fue testigo de esa convivencia, pues continuaba atendiendo al argentino pese a que ya existían sospechas sobre una posible infidelidad.

"Mi mamá le estaba preparando una sopa de pollo porque él se sentía mal (...) Me entero que era porque había salido un día antes con esta chica", agregó.

Medidas de restricción y reclamo sobre el tiempo con los hijos

Cubillas no solo habló del divorcio. También se refirió a la presencia de Macarena Vélez en la vida de sus hijos y consideró que la modelo debe entender los límites propios de una familia que atraviesa un proceso de separación. Según la influencer, los niños han manifestado incomodidad y ella espera que ese sentir sea respetado.

"Si mis hijos no quieren ver a Macarena por x cosas que se pueden haber dado en cualquier momento, hay que respetarlo. Ella puede estar con Juan 24/7 todos los días, pero ella se ha metido con un hombre que tiene hijos y tiene que entender que ese papá necesita tener tiempo con sus hijos", expresó.

Asimismo, reveló que solicitó medidas de restricción contra Ichazo y Vélez debido al conflicto que se generó y la tensión que asegura estar viviendo desde entonces.

"Con todo este problema que ha habido he pedido medidas de restricción, así que creo que se puede quedar feliz y tranquila porque si me las llegan a dar, tampoco van a tener que ver a los chicos ni a mí en su vida", indicó.

El conflicto entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez sigue escalando y muestra un escenario cada vez más complejo. Las acusaciones de adulterio, la disputa legal por el divorcio y las medidas de restricción indican que aún quedan varios capítulos por resolverse. Mientras tanto, Macarena vuelve a quedar en el centro de una polémica sin solución cercana.