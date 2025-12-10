Magaly se burla de Tilsa Lozano tras afirmar que es estricta con la infidelidad: "Cuando es contra ti"

El pasado fin de semana, Tilsa Lozano se sentó en el programa de 'El valor de la verdad ' dónde confesó sobre sus exparejas. Ahora, la segunda parte de la entrevista revelará más detalles sobre el tema de infidelidad.

Magaly arremete contra exvengadora

Durante su reciente programa, la conductora Magaly Medina no dudó en arremeter contra Tilsa Lozano tras señalar que no aceptaría una infidelidad de ninguna forma. Ante esto, la 'urraca' decidió recordarle lo que hizo en el pasado a la esposa de Juan Manuel Vargas.

"Mira tú qué descubrimiento, la mujer más recta del planeta. Dice que ella siempre ha sido bien estricta con la infidelidad ¿Anda? ¿De verás? Salvo cuando se encontró con un hombre comprometido con familia, que ella sabía que tenia familia. ahí no fue estricta, ahí le dio lo mismo", expresó.

Luego, señala que aparentemente la exvengadora solo no quiere recibir cachos de parte de su pareja, pero si es ella la amante en una relación, no le importaría, según señaló la periodista.

"Mientras me lo hagan a mí, no, soy bien estricta, pero si otro pone los cachos conmigo, no hay problema. Parece su filosofía de vida de ella ¿no? La gente de verdad olvida detalles", agregó.

¿Qué dijo Tilsa?

En el programa 'El valor de la verdad', Tilsa Lozano comenta sobre sus exparejas y cómo la han afectado. Entonces, le preguntan sobre la posibilidad de que cambie su manera de pensar y pueda perdonar una infidelidad, pero responde de manera tajante.

"¿Admitirías que con el tiempo ha cambiado tu visión de la infidelidad?", le pregunta Beto, y Tilsa responde: "Yo he sido bien estricta con la infidelidad (cuando ha sido contra ti) No voy hacerme la calzón con bobos, ni voy hacerme la 'yo no hice esto o lo otro'. A mí nunca me dijeron 'me voy a separar', a mí me dijeron 'estoy separado'".

Incluso, casi al final revela que siempre quiso tener su familia constituida, pero hasta el momento no lo ha logrado y se conmueve en el mismo programa 'El valor de la verdad', donde se le observa los ojos llorosos.

De esta manera, Tilsa Lozano señala que es una mujer estricta cuando se habla de la infidelidad en su relación amorosa, pero Magaly la increpa señalando que no sería del todo cierto, ya que en el pasado fue la amante de 'Loco' Vargas y que le hizo daño a su esposa.