Tilsa Lozano pide disculpas a Blanca Rodríguez por romance con 'Loco' Vargas: "Todos cometimos errores"

La exmodelo reafirmó sus disculpas a Blanca Rodríguez por el romance con Juan Manuel 'Loco' Vargas y aseguró que todos cometieron errores.

Tilsa Lozano insiste en su arrepentimiento y pide disculpas a Blanca Rodríguez. (Composición: La Karibeña)
09/12/2025

La reciente participación de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad volvió a generar revuelo mediático. Trece años después de su relación con Juan Manuel 'El Loco' Vargas, ofreció disculpas públicas a su esposa, Blanca Rodríguez, algo que no había hecho antes. Tilsa aseguró que lo haría de nuevo, enfatizando que su arrepentimiento es sincero y reflexivo.

Tilsa Lozano reafirma sus disculpas a Blanca Rodríguez

Durante su intervención en el sillón rojo, Tilsa reconoció que en aquel momento actuó sin considerar las consecuencias emocionales sobre una familia ya constituida. La exvengadora aseguró que con el tiempo ha comprendido la magnitud de sus actos, sobre todo ahora que es madre y mira la vida desde otra perspectiva.

El tema continuó generando repercusión durante el fin de semana, y en su programa "La Noche Habla", su compañero Ric La Torre le preguntó si sus disculpas eran sinceras. Tilsa respondió con firmeza, afirmando que no tiene reparos en aceptar sus errores incluso después de 15 años:

"Por supuesto, no solamente ella. Como dije, creo que todos sufrimos, la pasamos mal, cometimos errores y tomamos malas decisiones en esa Tilsa que era yo hace 15 años. No soy la misma persona de ese momento y por supuesto que no tendría problema en pedirle disculpas no solo a ella, sino también a mí misma", señaló.

La modelo dejó en claro que, más allá del perdón solicitado a Blanca Rodríguez, su intención es reconocer sus errores y aprender de ellos, demostrando una madurez emocional que dista de la etapa que expuso públicamente hace más de una década.

@riclatorrez 9.12/2: #TilsaLozano le pide perdón a #BlancaRodriguez . #locovargas #juanmanuelvargas ♬ sonido original - Ric La Torre

Magaly Medina critica el regreso de Tilsa Lozano al sillón rojo

Durante la emisión del 8 de diciembre, Magaly Medina mostró su sorpresa al ver nuevamente a Tilsa Lozano hablando del mismo episodio que, según la conductora, la exmodelo "exprimió" durante más de una década. 

"Qué ganas de seguir exprimiendo el limón del mismo tema", comentó al inicio, recordando que Lozano siempre vuelve al romance con Vargas, pese a asegurar que tiene otros capítulos de su vida que podría abordar.

La periodista cuestionó de inmediato la pregunta que Beto Ortiz le planteó a Tilsa: "¿Te arrepientes de haber sido la enamorada del Loco Vargas?". Para Magaly, esa frase tergiversa completamente lo que ocurrió. 

"¿En qué momento fue la novia del Loco Vargas? Nunca fue la enamorada, Ella fue la clandestina, la amante", enfatizó, recordando que el futbolista estaba casado y formaba una familia mientras sostenía la relación paralela con Lozano.

En conclusión, Tilsa Lozano reafirmó su arrepentimiento hacia Blanca Rodríguez y defendió la sinceridad de sus disculpas, señalando que sus errores pasados forman parte de su crecimiento. Aun así, la polémica persiste, y figuras como Magaly Medina critican que retome episodios ya tratados, reflejando la tensión entre reflexión personal y exposición pública en la farándula peruana.

