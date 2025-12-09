RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Tilsa Lozano lanza nuevas acusaciones contra Jackson Mora: "Le debe plata a mi familia hace meses"

La exvengadora acusó a Jackson Mora de mantener deudas pendientes con varios miembros de su familia y aseguró que el exboxeador "no paga hace meses".

Tilsa Lozano expone nuevas acusaciones contra Jackson Mora en su programa.
Tilsa Lozano expone nuevas acusaciones contra Jackson Mora en su programa. (Composición: La Karibeña)
09/12/2025

La reciente aparición de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad reavivó el interés sobre su relación con Jackson Mora, pero en La Noche Habla sorprendió con revelaciones más contundentes. Contó episodios poco conocidos y aseguró que él mantiene deudas con varios familiares. Sus declaraciones generaron sorpresa y abrieron un nuevo capítulo en la polémica separación.

Tilsa Lozano acusa a Jackson Mora de deber dinero a su familia

Desde el inicio del bloque, Tilsa Lozano no dudó en responder cuando Ric La Torre mencionó las veces en que ella dijo haber sido estafada. El conductor quiso saber si Jackson Mora también formaba parte de esos episodios, y la empresaria soltó una afirmación que sorprendió al panel.

"Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. Los vienen pelotudeando hace meses de meses de meses de meses, no es a una persona", aseguró Lozano, dejando claro que el problema no se limita a un caso aislado.

Tilsa explicó que uno de los afectados es su primo, quien no ha recibido el pago completo por un evento realizado en Argentina. También reveló que su exesposo mantiene un compromiso legal relacionado con una camioneta adquirida durante el matrimonio. Según su versión, la inicial del vehículo nunca se pagó como se había acordado.

"Supuestamente habían dado una inicial y al final nunca se dio porque vendieron mi carro para dar una inicial, nunca se dio la inicial y notarialmente tiene un compromiso de pagar las cuotas de esa camioneta, no las está pagando", dijo con evidente fastidio.

La exmodelo relató que tuvo que intervenir para evitar un embargo, ya que las cuotas del vehículo seguían pendientes. "Yo he tenido que pagar la cuota para que no me embarguen la camioneta, o sea que me enyucaron la deuda a mí porque fue un préstamo que se pidió cuando estábamos casados", afirmó indignada.

@riclatorrez 9.12/1: #tilsalozano REVELA que #jacksonmora LE DEBE DINERO a su familia: "ME ENYUCARON" . #lanochehabla #elvalordelaverdad #chollywood ♬ sonido original - Ric La Torre

Tilsa revela que Jackson también debe la boda

Tilsa también reveló que su exesposo mantiene una deuda pendiente con la organizadora de su boda, evento celebrado en noviembre de 2022. Aunque Ric La Torre quiso saber si se trataba de "miles de dólares", Tilsa prefirió ser cauta.

"No voy a dar más detalles en realidad, espero que el señor se ponga al día más bien", señaló.

El tiktoker recordó que la pareja se separó en febrero y se divorció en abril de este año, por lo que quiso saber si la deuda venía desde 2023. Tilsa respondió con firmeza: "Años ya...". La conductora reveló que la wedding planner se comunicó con ella para informarle que la deuda seguía vigente.

"La organizadora de la boda me mandó un mensaje... diciéndome que él aún no le terminaba de pagar el matrimonio", comentó.

Ric quiso saber si Tilsa asumiría las deudas de Jackson, y ella negó tajantemente esa posibilidad. Solo admitió haberse visto obligada a resolver el tema de la camioneta que él le habría "regalado", pero que —según su versión— nunca estuvo realmente pagada.

"En lo que yo he quedado enchufada es con este problema de una camioneta... supuestamente habían dado una inicial, que nunca la dieron y ahora el señor no paga las cuotas... mi abogado lo ha llamado", dijo.

@riclatorrez 9.12/3: #TilsaLozano REVELA que #JacksonMora AÚN NO PAGA la boda :"ME LLAMO LA WEDDING PLANNER" . #elvalordelaverdad #lanochehabla #chollywood ♬ sonido original - Ric La Torre

Las nuevas declaraciones de Tilsa Lozano revelan un escenario mucho más complejo del que se conocía sobre su separación con Jackson Mora. La conductora asegura que existen deudas económicas, compromisos incumplidos y situaciones legales que aún la afectan.

