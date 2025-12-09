Jackson Mora se defiende tras revelaciones de Tilsa Lozano en EVDLV: "Jamás le he sido infiel"

Tilsa Lozano volvió al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y reveló episodios tensos de su matrimonio con Jackson Mora, reavivando especulaciones de infidelidad. Ante ello, el exboxeador respondió en el pódcast ¡Es lo que hay! para dar su versión. Mora negó cualquier engaño y explicó con firmeza por qué su matrimonio terminó.

Jackson Mora niega infidelidades y explica el fin de su matrimonio

Durante la entrevista en el pódcast, Jackson Mora abordó directamente el tema que más ruido generó: las acusaciones o sospechas de infidelidad. De inmediato descartó cualquier engaño hacia Tilsa Lozano.

"Yo jamás le he sido infiel siendo casado ni de enamorado", afirmó con seguridad, antes de detallar cómo vivió los últimos meses junto a la conductora del programa La Noche Habla.

El empresario recordó la cena en España que mantuvo con una reportera mientras seguía casado con Tilsa. Ese episodio, que generó versiones y rumores en redes, fue aclarado por Mora, quien aseguró que no ocurrió nada más allá de una conversación laboral.

"Tuvimos una discusión muy fuerte en noviembre y yo tomé un viaje por trabajo y salí a cenar con esta chica reportera que es conocida y de ahí no pasó. No he estado coqueteando. Es una chica bonita, hubo una sonrisita y de ahí no pasó. Es una mujer que tiene novio", resaltó.

Además, Daniela Cilloniz insistió en conocer la razón exacta de la ruptura, pero él dejó claro que esa respuesta solo la tiene Tilsa.

"Eso tienes que preguntarle a ella. Rompimos comunicación cuando salió lo de la española, después estuvimos en ese vaivén de querer seguir viéndonos y ver qué pasa más adelante", comentó.

Mora también fue directo al hablar de sus sentimientos actuales. Cuando le preguntaron si seguía enamorado de la exvengadora, respondió sin rodeos:

"Ya pasó. No me preguntes eso. Ahora hay temas más importantes que resolver en mi vida para pensar en eso", en referencia al desalojo que afectó su negocio.

Mora se adelanta y responde sobre Olinda Castañeda

Uno de los momentos más comentados de la última emisión de 'El Valor de la Verdad' fue la pregunta que quedó pendiente para Tilsa: "¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?". El programa cerró sin revelar la respuesta, pero Mora decidió adelantarse. En ¡Es lo que hay!, aseguró que nunca mantuvo una relación formal con la exmodelo.

"Yo no he tenido una relación con Olinda, salía con ella como salía con otras chicas, era mi época de soltero. No tenía una relación formal. Tilsa me preguntó si (Olinda) era mi enamorada y le dije que no. Le dije que había salido con ella", explicó.

Sin embargo, Deysi Araujo intervino y recordó que en varias ocasiones Olinda aseguró que sí fueron pareja. Pese a ello, Mora mantuvo su postura. "Bueno, eso pregúntale a ella", contestó, dejando abierta la interpretación de los televidentes.

Las nuevas declaraciones de Tilsa Lozano en 'El Valor de la Verdad' reabrieron viejas heridas y empujaron a Jackson Mora a romper su silencio. Él niega cualquier infidelidad, insiste en que la relación terminó por razones que solo Tilsa podría explicar y descarta completamente la posibilidad de retomar su matrimonio.