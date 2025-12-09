Magaly critica a Tilsa Lozano por hablar del 'Loco' Vargas en EVDLV: "Nunca fue la enamorada, fue la clandestina"

Tilsa Lozano volvió al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' y reabrió el mediático capítulo de su romance clandestino con Juan Manuel 'Loco' Vargas, entre 2009 y 2012. Sus nuevas revelaciones generaron reacciones inmediatas en redes y en la TV. Una de las críticas más duras vino de Magaly Medina, quien cuestionó a Lozano y la narrativa del programa de Beto Ortiz.

Magaly Medina critica el regreso de Tilsa Lozano al sillón rojo

Durante la emisión del 8 de diciembre, Magaly Medina mostró su sorpresa al ver nuevamente a Tilsa Lozano hablando del mismo episodio que, según la conductora, la exmodelo "exprimió" durante más de una década.

"Qué ganas de seguir exprimiendo el limón del mismo tema", comentó al inicio, recordando que Lozano siempre vuelve al romance con Vargas, pese a asegurar que tiene otros capítulos de su vida que podría abordar.

La periodista cuestionó de inmediato la pregunta que Beto Ortiz le planteó a Tilsa: "¿Te arrepientes de haber sido la enamorada del Loco Vargas?". Para Magaly, esa frase tergiversa completamente lo que ocurrió.

"¿En qué momento fue la novia del Loco Vargas? Nunca fue la enamorada, Ella fue la clandestina, la amante", enfatizó, recordando que el futbolista estaba casado y formaba una familia mientras sostenía la relación paralela con Lozano.

Además, Medina también ironizó sobre los motivos que habrían llevado a Tilsa a aceptar esta nueva participación en EVDLV. "¿Cuánto se habrá llevado? Mínimo unos veinticinco mil soles", afirmó. Luego añadió un comentario mordaz:

"Cada vez que se le acaba la conversación y parece que el dinero no entra a la economía del hogar, se sienta y habla".

La conductora señaló que el programa intenta "limpiar la imagen" de Lozano, presentándola como una pareja formal cuando esa versión nunca se ajustó a la realidad.

"Qué manera de querer limpiarla... parece una historia sacada de locura", sostuvo.

Magaly critica el arrepentimiento de Tilsa

Un informe presentado por Magaly TV, La Firme reforzó la postura de Medina. La narración repasó cómo, desde 2013, Tilsa ha relatado su vínculo con Vargas en distintos programas, podcasts y espacios digitales, siempre desde la misma línea emocional. Incluso se mencionaron las declaraciones que ofreció en esta reciente participación en EVDLV:

"Todo lo que pasé, sufrí y lloré me forjó... Hoy soy mamá y tengo otra conciencia".

Sin embargo, la voz en off apuntó que, pese a ese discurso de reflexión, Lozano sigue regresando a un capítulo que afectó directamente a la entonces esposa del futbolista.

"Cuánta consideración la tuya, que cada cierto tiempo hablas de un capítulo que dañó a la familia del Loco Vargas", ironizó el informe.

En otro pasaje del sillón rojo, Tilsa aseguró: "Me arrepiento de haber hecho daño a otras personas... ver gente sufrir y llorar no me gusta". Pero el reportaje recordó que, en aquella época, Lozano incluso lanzaba indirectas públicas a la esposa de Vargas, desde mensajes sugerentes hasta publicaciones realizadas desde Italia mientras él jugaba en Europa.

La nueva visita de Tilsa Lozano al sillón rojo reabrió una historia que parecía cerrada, pero que sigue generando controversia cada vez que se revive. Magaly Medina lideró las críticas con un mensaje claro: para ella, el intento de cambiar el relato no tiene sustento.