Tilsa Lozano admite que se arrepiente de haber sido enamorada del 'Loco' Vargas: "Pagué mi karma"

¡Lo contó todo sin filtros! Sentada nuevamente en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad", Tilsa Lozano sorprendió al confesar que se arrepiente de haber sido la enamorada del exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas, con quien tuvo un romance entre 2009 y 2012. A sus 42 años, la exmodelo reconoció que no volvería a vivir algo así.

Tilsa Lozano se arrepiente de su relación con el 'Loco' Vargas

Tilsa Lozano volvió al sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y sorprendió con una confesión que remeció la farándula: se arrepiente de haber sido la enamorada de Juan Manuel 'Loco' Vargas. A sus 42 años, la exmodelo reconoció que aquella historia le dejó muchas lecciones y aseguró que hoy ya no caería en los mismos errores.

Con una mirada reflexiva, Tilsa explicó que los años le dieron otra forma de ver el amor y la vida. Señaló que cada caída le enseñó a fortalecerse y ser la mujer que es hoy.

"Yo soy de las personas que no me arrepiento, creo que cada mala decisión que tomamos es lo que forja y va puliendo quién eres hoy. Porque, al final, todo lo que pasé, lo que sufrí, lo que lloré, armó un poco a la mujer que soy. Pero hoy, a mis 42 años, no tomaría las mismas decisiones, no me creería los mismos floros, no aceptaría los mismos códigos. No soy la misma personas", confesó.

La exvengadora contó que en ese entonces se dejó llevar por la emoción, pero que la experiencia le sirvió para madurar. Aprovechó para reflexionar sobre cómo cambió su forma de entender el amor con el paso de los años.

"La Tilsa de hoy no estaría en la misma situación, pensaría más las cosas (...) El amor en esa época era adrenalina, era llorar, pero el amor que quiero ahora me da paz", agregó, dejando claro que su etapa de romances complicados ya quedó atrás.

Durante la entrevista, Tilsa no dudó en aceptar que lo vivido con el exfutbolista fue un error que le costó caro. Aseguró que ya pagó su karma, pues le tocó estar del otro lado. Esto lo mencionó en referencia a su exesposo, Jackson Mora, cuando enfrentó rumores de infidelidad que dieron fin a su matrimonio.

"Fui una pelotuda, pero a mí me da pena la Tilsa de esa época y todos los involucrados porque no lo pasamos bien. Sí pagué mi karma y lo pagué multiplicado", confesó con total sinceridad.

Tilsa aseguró que el destino le enseñó la lección y que ahora ve las cosas con más empatía. La exmodelo y ahora conductora asegura que pide disculpas desde el entendimiento y que prefiere quedarse con el aprendizaje.

"Me tocó estar del otro lado... Más allá de si es o no es bonito, y fuera del karma, que ya lo pagué multiplicado, creo que mi nivel de conciencia y de empatía hacia otros participantes de la historia hoy en día es diferente. No estoy pensando solo en mí, en 'soy chibola, me enamoré'. Hoy soy mamá; no tomaba conciencia de lo que una mamá podía sentir. Hoy pido disculpas", dijo.

¿Le manda su 'chiquita' al exfutbolista?

Acompañada por su papá y sus amigos Camila Cáceres y Ricardo Zupe 'El Zorro', Tilsa respondió con honestidad todas las preguntas del polígrafo, sin dejar tema sin tocar. Incluso se animó a lanzar una indirecta hacia su ex.

"¿Lo has visto? Decir si está churro está de más. Él está con su familia, está feliz, en otra vida. Esa historia no existe", soltó con una sonrisa pícara.

En conclusión, Tilsa Lozano sorprendió al mostrarse más madura y reflexiva sobre uno de los episodios más comentados de su vida. A sus 42 años, reconoció que su relación con Juan Manuel Vargas fue un error del pasado, pero también una experiencia que le permitió crecer y entender el amor desde otra perspectiva. Hoy, asegura que no repetiría los mismos pasos.