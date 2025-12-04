Tilsa Lozano regresa a EVDLV para hablar del 'Loco' Vargas, Jackson Mora y más: "Yo sí lo amé"

La modelo y conductora Tilsa Lozano volverá a sentarse en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad", doce años después de su recordada participación donde habló de su historia con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Esta vez, Tilsa promete contar detalles jamás revelados sobre su vida amorosa, incluyendo su reciente divorcio con Jackson Mora y los duros momentos que vivió en silencio.

Tilsa Lozano vuelve a "El Valor de la Verdad"

Después de doce años, Tilsa Lozano vuelve al temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad", y promete soltar confesiones fuertes sobre su pasado con Juan Manuel Vargas y su reciente divorcio con Jackson Mora. La modelo y exconductora, que causó polémica en 2013 por hablar de su historia con el futbolista, regresa más directa que nunca y lista para contar su verdad.

En el avance del programa, Tilsa se muestra conmovida al recordar el dolor que vivió tras una traición amorosa. Sin mencionar nombres, dejó claro que fue una etapa muy dura en su vida.

"Yo sí lo amé. Yo sí me comprometí. Yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo. Fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo", confesó entre lágrimas, mientras se mostraban imágenes del exfutbolista Juan Manuel Vargas en el adelanto.

Tilsa vuelve al programa que marcó un antes y un después en su carrera, y no oculta que abrir viejas heridas no fue fácil. En su primera participación, reconoció que Vargas fue el amor de su vida y que llegó a viajar más de 15 veces a Italia para verlo.

Pero esta vez, Tilsa no solo hablará de amores, sino también de los momentos más oscuros que vivió. En el adelanto se le escucha narrar un episodio de violencia que dejó a todos impactados.

"Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes. Estoy viendo una situación así, me quiero morir", contó con la voz entrecortada.

La modelo no reveló en el video quién fue el responsable de ese episodio, pero dejó claro que en su vida hubo situaciones de agresión que marcaron su historia. Tilsa también recordó el momento en que tuvo que salir adelante como madre soltera tras su separación de Miguel Hidalgo, padre de sus hijos.

"Me daba miedo mirar a mis dos criaturas y decir cómo lo voy a hacer sola", confesó la conductora de "La Noche Habla".

Sobre Jackson Mora

Por otro lado, Tilsa habló del final de su matrimonio con el exboxeador Jackson Mora, con quien se casó en 2022 y se separó oficialmente este año. Además, contó una situación incómoda que vivió con Mora y que habría aumentado las tensiones en su relación.

"Para mí el concepto de familia es un sueño, es algo que siempre quise", dijo emocionada. "Esta chica agachadita delante de él y él con un puro haciéndose el bacanazo salía con los lentes puestos", relató sobre la reunión que tuvo su exesposo con una mujer.

Al ser consultada por Beto Ortiz sobre si creía que su exesposo le fue infiel, Tilsa respondió sin dudar: "Sí". Y añadió con sinceridad: "Creo que tengo un pésimo radar para elegir parejas".

¿El regreso más esperado?

El programa de Beto Ortiz se emitirá este domingo 7 de diciembre a las 10 p.m. por Panamericana Televisión, y ya genera gran expectativa en redes sociales.

"Ella ha vivido lo que muchos sueñan, lo que muchos critican... y lo que pocos se animan a confesar", anuncia el spot oficial.

En conclusión, Tilsa Lozano será la próxima invitada a "El Valor de la Verdad" y hará revelaciones sobre el Loco Vargas, Jackson Mora y su tormentoso pasado. La exvengadora promete una noche llena de emociones, verdades y lágrimas. Vuelve para cerrar capítulos, contar lo que calló durante años y demostrar que, a pesar de los golpes, sigue de pie.