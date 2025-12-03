Gisela Valcárcel regresa a Panamericana Televisión y confiesa: "Uno siempre vuelve a donde fue feliz"

¡Volvió la reina de la televisión! Gisela Valcárcel regresó por todo lo alto a Panamericana Televisión, el canal donde inició su brillante carrera. La popular "Señito" impactó al presentarse durante la preventa 2025 del canal.

La carismática Gisela Valcárcel volvió por todo lo alto a Panamericana Televisión, el canal donde dio sus primeros pasos en la pantalla chica y donde, según ella misma dice, "fue feliz". La conductora sorprendió a todos los asistentes de la preventa 2025 del canal con un discurso lleno de emoción, nostalgia y esperanza por esta nueva etapa.

Gisela apareció radiante, bailando al ritmo de "Las avispas" de Juan Luis Guerra, mientras el público la ovacionaba de pie. Su regreso fue uno de los momentos más esperados de la noche, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.

"Panamericana, siempre contigo... Buenas noches. Vuelvo a Panamericana, pero esto no es solo una vuelta. Este es el inicio de algo mucho más grande y que tanto he esperado. Terminé ese video diciendo que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana", expresó emocionada.

Su presentación fue tan aplaudida que muchos asistentes no pudieron evitar recordar sus clásicas palmadas en el escenario de "El Gran Show". Aunque no reveló todavía qué formato conducirá, su regreso ha generado gran expectativa.

Una nueva etapa

Tras la presentación, Gisela conversó con la prensa y dejó claro que este no es un regreso al pasado, sino una nueva etapa cargada de energía y modernidad. La conductora destacó que vuelve con una propuesta fresca, adaptada a los nuevos tiempos de la televisión.

"Me siento feliz de estar en la televisión. No creo que sea volver a la Panamericana de antes, es volver a una Panamericana renovada, y eso me hace muy feliz", dijo sonriendo.

Además, aseguró que espera que esta nueva aventura conecte nuevamente con el público que la ha seguido por años. Señaló que su objetivo es emocionar y entretener con proyectos que reflejen su esencia y experiencia.

"Espero que la televisión siga siendo entretenida, que seamos una apuesta más entre las muchas buenas apuestas que tendrá la televisión este año, y que tengamos la oportunidad de conectar nuevamente", comentó.

La conductora también habló sobre el impacto de las plataformas digitales, pero dejó claro que su corazón sigue perteneciendo a la televisión. Afirmó que disfruta de los nuevos formatos, pero que la magia del set y el contacto con el público son insustituibles.

"A mí me encantan los digitales, pero amo la televisión. Es mi primer amor. Le estoy agarrando la onda a lo digital, pero la televisión me ha enseñado todo lo que sé. Creo que la televisión conecta mágicamente con lo que yo hago, y yo conecto a través de la televisión", confesó.

Para cerrar la noche, Gisela no pudo evitar sonreír al hablar de lo que significa volver al canal que la vio crecer. La presentadora se mostró agradecida por el cariño del público y prometió dar lo mejor de sí en esta nueva etapa.

"Creo que va a ser una etapa entretenida. Creo que va a ser una etapa arriesgada y me gusta eso. Se siente bien. Lo que siento es felicidad por estar en la televisión, porque me encanta conectar, porque me encanta estar entre ustedes", dijo.

Cabe señalar que el exproductor de "América Hoy", Armando Tafur, estuvo presente junto a Gisela en la preventa de Panamericana TV. Todo parece indicar que tendrían un proyecto juntos en la casa televisiva.

En conclusión, con esta emotiva presentación, Gisela Valcárcel demuestra que su historia con la televisión peruana está lejos de terminar. Su regreso promete renovar la pantalla con ese carisma que, por décadas, la convirtió en la "reina de los sábados".