Productor se despide de 'América Hoy' y se iría con Gisela a otro canal: "Lo que viene es mejor"

Desde hace mucho tiempo, se viene rumoreando sobre la salida de Gisela Valcárcel de América Televisión para irse a Panamericana. Ahora, el productor Armando Tafur sorprendió al anunciar su salida de 'América Hoy'.

Se despide el productor de 'América Hoy'

Hoy viernes 28 de noviembre, los conductores Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila anunciaron la salida de Armando Tafur. El productor conocido como 'Papa Armando' se despidió en vivo en los últimos minutos de su programa de entretenimiento con un abrazo para todos los presentes.

Además, decidió compartir un mensaje por medio de sus redes sociales incluyendo varias fotografías que resumían sus cinco años trabajando en el programa de entretenimiento. Incluso, reveló que ahora estaba tomando un nuevo camino en su carrera profesional.

"Hasta pronto querido América Hoy! Han pasado mas de 5 años desde que llegué a producirte allá por el 2020, en medio de una pandemia que no dejaba tregua, sin embargo las cosas se dieron y acepté el reto de sacar adelante un programa que necesitaba adaptarse a esos tiempos locos que esperemos nunca vuelvan... Tocan nuevos retos y eso me pone feliz", expresó.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

Luego, fue la misma Gisela Valcárcel quien comentó la publicación de despedida del productor de televisión confirmando que pasó a convertirse en el Director de Contenido de GV Producciones, su empresa que fundó hace varios años.

La popular 'Señito' reveló el nuevo puesto del productor de televisión y señaló el gran trabajo que realizó. Además, que confirmaría que se iría con él para un nuevo proyecto en otro canal de televisión. Hasta el momento, no ha sido nada oficial, pero no solo se llevaría al productor Armando, sino más de trabajadores y conductores.

"Igual estoy con lágrimas en los ojos!! Gracias!!! Eres un gran líder!! Se que lo que viene es Mejor y a tu lado, los equipos seguirán creciendo!!! Gracias!! Estoy feliz de saber que ERES AHORA, el DIRECTOR DE CONTENIDO DE GV PRODUCCIONES !!! Lo que dejas es un trabajo impecable... lo que viene, que siga siendo guiado por Dios!", expresó Valcárcel.

De esta manera, Gisela Valcárcel estaría llevándose a productor Armando Tafur como parte de su equipo en su próximo trabajo en el canal de Panamericana y dejaría América Televisión. Por su parte, el nuevo Director de Contenido, expresó su agradecimiento por los cinco años dirigiendo el programa 'América Hoy' y se despidió de sus compañeros .