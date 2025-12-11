Juan Ichazo niega traición a Johana Cubillas y exhibe su perfil en app de citas: "¿No estaba yo con ella?"

Juan Ichazo no se quedó callado y contestó en vivo a su expareja Johana Cubillas, quien lo acusó de haberle sido infiel con la exchica reality Macarena Vélez. Según él, su relación con la 'Nena' ya había terminado cuando comenzó a salir con Macarena y envió una foto que probaría su versión.

Juan Ichazo niega infidelidad a la 'Nena' Cubillas

El argentino Juan Ichazo rompió su silencio y le respondió con todo a su expareja Johana Cubillas, quien lo acusó públicamente de haberle sido infiel con la exchica reality Macarena Vélez. Pero lejos de quedarse callado, el empresario sacó pruebas y negó rotundamente haber traicionado a la hija de Teófilo Cubillas.

Macarena Vélez asistió a "América Hoy" para desmentir las acusaciones de Johana Cubillas. Juan Ichazo mandó un audio en vivo donde explicó que ya estaba separado de Johana cuando empezó a salir con Macarena. Además, mostró evidencias que dejarían mal parada a su ex, pues asegura que ella también habría estado activa en una app de citas.

"Si yo estaba con ella hasta febrero, ¿qué hacía en Bumble el 28 de enero? Por favor, me ha sacado la vuelta, me fue infiel", dijo con tono sarcástico el argentino.

La pareja de Macarena compartió una captura del perfil de Johana en una aplicación de citas, registrada en fechas en las que supuestamente aún estaban juntos. Con esto, Juan Ichazo buscó desmentir que mantuvieran una relación, ya que, según señaló, si eso fuera cierto, no tendría sentido que ella siguiera activa en Bumble.

"Santo Cristo, porque yo te conocí a vos en febrero, Macarena. ¿Cómo puede ser? Me engañó. Me puso los cuernos. Mirá, estaba en Bumble", señaló Juan Ichazo irónicamente.

Johana Cubillas asegura que Juan Ichazo cometió adulterio

Por su parte, Johana Cubillas no se quedó atrás y reafirmó su versión en "América Hoy" donde aseguró que su esposo todavía vivía con ella cuando ya mantenía contacto con Macarena Vélez. Según su versión, la infidelidad sí existió.

"No podemos entablar una buena comunicación ya todo el tema de divorcio se está yendo por el área jurídica. El divorcio se ver a ver por otras causas (¿Por adulterio?) Adulterio hubo. Juan vive en mi casa hasta el 12 o 13 de febrero porque el 14 nos vamos a Argentina. Él ya estaba con Macarena desde los primeros días de febrero. Adulterio hubo de todas maneras", afirmó tajante la empresaria.

Además, Johana afirmó que Juan se quedó a dormir en su casa hasta el 12 o 13 de febrero. Según contó, su propia madre fue testigo de ello, pues incluso le preparó la comida al argentino.

"Mi mamá le estaba preparando una sopo de pollo porque él se sentía mal (...) Me entero que era porque había salido un día antes con esta chica", señaló.

En conclusión, las declaraciones de Johana Cubillas y las pruebas de Juan Ichazo han dividido a los seguidores, pues las fechas y versiones no cuadran. Mientras uno jura que ya no estaban juntos, la otra insiste en que aún compartían casa y vida. El enfrentamiento entre ambos parece estar lejos de terminar, sobre todo ahora que Macarena Vélez forma parte del triángulo amoroso.