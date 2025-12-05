¡Tiene pruebas! Samahara Lobatón revelará por qué terminó con Bryan Torres: "Le falló a su hogar"

Hace unos días, Samahara Lobatón ha revelado el fin de su relación con Bryan Torres y ambos dieron sus propias versiones de su separación. Ante los rumores, la influencer decidió salir a contarlo todo en un programa de TV.

Samahara Lobatón contará su verdad

El programa 'Esta Noche' ha decidido revelar quién será la invitada de este sábado 6 de diciembre. La influencer Samahara Lobatón decidió aparecer para contarlo todo sobre el fin de su romance con el salsero Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. Es así como la joven empieza a declarar cuál fue su deseo en su cumpleaños.

"¿Qué pediste cuando soplaste las velas?", le pregunta La Chola Chabuca, y Samahara responde: "Tener a mi familia junta".

Luego, la hija de Melissa Klug comenta que ha tenido varios errores de su vida, pero que siempre ha resaltado su labor como madre y como mujer. Por ello, vuelve a recalcar que fue el cantante de salsa, quien le habría fallado a su familia, resultando en la separación.

"Puedo tener muchos errores, pero yo no soy una mala madre ni una mala mujer. Él traicionó y también le falló a su hogar, no solamente a mí", dijo la joven en el programa de televisión.

Mostrará las pruebas

Es así como Samahara Lobatón está decidida a demostrar todo y con pruebas en mano, entregó a la producción y será emitido en el programa del sábado. En las imágenes de adelanto se puede ver cómo la joven estaría reclamando algo a Bryan Torres en un video grabado de las cámaras aparentemente.

"Por qué me has hecho esto, por eso todos se siguen burlando de mí ¿Por qué?", se escucha decir a la joven en el video con la voz quebrada.

Al final, el presentador Ernesto Pimentel decide realizar una pregunta a la joven, si deja pasar al padre de sus hijos al set. Entonces, queda la probabilidad que el cantante también se presente en el programa nocturno, donde aparentemente trataría de enfrentar o buscar el perdón de la influencer tras dar por terminada su relación amorosa hace unos días.

De esta manera, Samahara Lobatón estará contando todo en el programa de 'Esta Noche' a tan solo unos días de haber dado por terminado su relación amorosa con Bryan Torres. Como lo anunció en su comunicado, el salsero habría cometido un error contra su familia y la joven sacaría las pruebas.