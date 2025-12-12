¿Incómoda? Pamela Franco impacta con su reacción cuando Cueva explica por qué aún no se casan

Durante una reciente entrevista, Pamela Franco no pudo ocultar su reacción cuando Christian Cueva habló sobre sus planes de boda. El futbolista fue consultado por la prensa sobre el matrimonio que anunció en pleno escenario, pero lejos de confirmar una fecha, respondió con irán "paso a paso".

¿Pamela Franco incómoda con respuesta de Christian Cueva?

La cantante Pamela Franco sorprendió a todos por su curiosa reacción cuando su pareja, el futbolista Christian Cueva, fue consultado sobre su esperada boda. El jugador, lejos de confirmar una fecha, aseguró que ambos se están tomando las cosas con calma y que "todo llegará a su momento".

El incómodo instante ocurrió durante su primera presentación juntos en San Martín de Porres, como parte de su 'Tour Cervecero'. Mientras la pareja atendía a la prensa, una reportera de "América Hoy" les preguntó directamente si ya había fecha para su matrimonio, tras aquel anuncio que hicieron en el escenario con alcalde incluido.

"Estoy muy tranquilo haciendo mis cosas como tiene que ser. Yo con Pamela tengo muchos deseos, muchas cosas que quiero hacer, pero lógicamente tengo una mujer que me entiende, que sabe que tengo que hacer las cosas correctamente y eso es mejor para mí. Después sé que la vida nos va a sonreír, paso a paso", dijo el popular 'Aladino' ante cámaras.

Mientras Cueva hablaba, Pamela lo miraba con atención, pero su rostro lo decía todo. Aunque intentó mantener la calma y sonreír, su expresión fue captada por las cámaras, mostrando cierta tensión. Muchos notaron que la cantante no lucía tan segura ni entusiasta como suele hacerlo en televisión.

Cuando el futbolista fue consultado sobre su matrimonio pendiente, evitó dar detalles. Al parecer habría recordado sus procesos legales por resolver con su expareja y madre de sus hijos, Pamela López.

"Paso a paso, digamos", intervino la reportera. "Tal cual, paso a paso siempre", respondió Cueva, con una sonrisa nerviosa.

Janet Barboza dice que siente pena por Franco

La escena fue analizada en el programa "América Hoy", donde Janet Barboza comentó los gestos de la cantante. No dudó en decir que Pamela lucía incómoda y contenida.

"La cara de Pamela Franco parece un meme. Cuando te sientas avergonzada de tu pareja, pongan la cara de Pamela Franco... No hay que ser experto en lenguaje corporal, toda mujer entiende. Lo mira como diciendo 'cierra la boca, cállate'. Ella aprieta los labios como si quisiera decir algo, pero dice 'mejor me aguanto'", comentó la popular 'Rulitos'.

Además, Barboza señaló que Pamela, acostumbrada a mostrarse fuerte y decidida, se vio diferente esta vez. La conductora comentó que es la primera vez que siente lástima por la cantante.

"Es la primera vez que me da pena, lástima, que esté pasando este tipo de situaciones con su pareja. Debería estar disfrutando su gira, pero parece que algo la incomoda", añadió la conductora.

En conclusión, Christian Cueva dejó en claro que ama a Pamela Franco y que su relación se mantiene estable, pero insistió en que debe resolver todo "como corresponde" antes de pensar en una boda. La reacción de la cantante sorprendió por la aparente tensión en su rostro. Sin duda, su relación parece ir "paso a paso", pero con varios pendientes todavía por resolver.