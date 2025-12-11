¿Se incomodó? Xiomy Kanashiro habla sobre cruce de Yahaira y Farfán en aeropuerto: "El respeto ante todo"

Xiomy Kanashiro, pareja actual de Jefferson Farfán, rompió su silencio y habló con total tranquilidad sobre el reciente cruce entre la salsera Yahaira Plasencia y el exfutbolista en el aeropuerto. Lejos de incomodarse, la también animadora aseguró que no tiene ningún problema con la expareja de la 'Foquita'.

¿Xiomy Kanashiro se incomodó con cruce de Yahaira y Farfán?

Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, habló por primera vez sobre el cruce que tuvo el exfutbolista con su expareja, Yahaira Plasencia, en el aeropuerto. La animadora fue abordada por las cámaras de "América Hoy" durante un evento y dejó claro que no le afecta en absoluto esa coincidencia.

La reportera del programa le contó a Xiomy, que según relató Yahaira sobre el día de su cruce con Farfán, una señora le gritó el nombre del futbolista. Con mucha serenidad, Xiomy respondió que no tiene motivos para molestarse, pues sabe que la relación de ellos es parte del pasado.

"(Hace poco Jefferson se cruzó en el aeropuerto con Yahaira, y ella comentó que una señito le dijo: 'Mira, ahí está tu Farfán') Creo que siempre eso va a ser parte de... porque ha sido una relación muy pública, como muchas otras en la farándula. No tengo nada en contra de ella, le deseo lo mejor absolutamente. Y mientras estén trabajando, para mí no es ninguna incomodidad, para nada", dijo.

La reportera quiso saber si le incomodaría que su pareja y la salsera se saluden si vuelven a encontrarse. Xiomy lo dejó claro con una sonrisa. Además, no tuvo reparos en decir que también ella saludaría a Yahaira sin ningún problema si llegaran a coincidir.

"(¿No te incomodaría que se crucen o saluden?) No, para nada. En cambio, creo que si han terminado bien la relación, bienvenido sea. Creo que el respeto ante todo", señaló. "(¿Si te cruzas con Yahaira la saludas?) Claro que sí. Lo he dicho en alguna oportunidad: si yo tengo que presentarla, lo haré. Soy muy profesional en mi trabajo, eso no tiene nada que ver conmigo", dijo.

Sin roches con Delany, Darinka y Yahaira

Xiomy también descartó rotundamente que exista algún tipo de tensión o rivalidad con Yahaira. Dejó claro que no tiene conflictos con nadie del pasado de su pareja.

"Le deseo lo mejor... (¿No ha tenido ningún roche con Yahaira?) Ni lo tendría tampoco, con ella y con nadie", sentenció.

Incluso se animó a opinar sobre otras mujeres vinculadas sentimentalmente al exjugador, como Delany López y Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson. A ambas les deseó lo mejor.

"¿La ex? No sabía que era la ex, pero le deseo lo mejor a ella también. Yo no la conozco, no es mi amiga, ni mi conocida, pero le deseo lo mejor absolutamente. (¿A Darinka sí la conoces?) No, tampoco. Ella es la mamá de la hijita de Jefferson y siempre le voy a desear lo mejor", explicó.

Xiomy reafirmó que no tiene ningún problema con ninguna de ellas y que, por el contrario, desea que todas sigan creciendo en sus proyectos. Para cerrar la entrevista, la animadora fue consultada sobre las indirectas en canciones o publicaciones que podrían estar relacionadas con su pareja. Pero lejos de entrar en polémicas, lo tomó con humor.

"No conozco a Yahaira, ni a Delany, ni a Darinka, pero les deseo lo mejor a las tres, que les vaya maravilloso", agregó. "No, eso es inmadurez. Y que sigan facturando, que facturen. ¡Facturamos todos acá!", dijo entre risas.

En conclusión, Xiomy Kanashiro se pronunció sobre el reciente cruce entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en el aeropuerto y dejó claro que no se siente incómoda con la situación. La animadora aseguró que mantiene una actitud madura y respetuosa frente al pasado de su pareja, y que no tiene ningún problema con la cantante ni con otras figuras vinculadas al exfutbolista.